Luan “Miau” Santiago obtient son match revanche contre Cleiton “Predator” Silva dans Brave CF 35

Luan Santiago

La campagne que vous avez menée Luan “Miau” Santiago (photo) a payé et très rapidement. Moins de 24 heures après que l’ancien champion du monde a mené une invasion des pages de médias sociaux de la promotion demandant la place vacante du challenger dans le prochain combat BRAVE CF 35, les responsables ont confirmé une revanche entre Meow et le champion. Cleiton “Predator” Silva Il fera la manchette la nuit du combat le 28 mars.

Luan Santiago Il devait auparavant affronter Issa Isakov le même soir. Le changement de plans pour le Brésilien a donc laissé la perspective belge sans adversaire.

Les administrateurs de BRAVE CF ils ont toutefois confirmé qu’Isakov recevrait toujours sa bourse pour le combat, en compensation de sa retraite non désirée.

La dernière réunion du Cleiton Predator et Luan Meow s’est terminé par une surprenante victoire du premier tour «Predator» devant son public à Belo Horizonte, au Brésil.

Depuis lors, le champion est absent du BRAVE CF Arena en attendant sa première défense de titre. Meow, quant à lui, a récupéré quelques mois plus tard, quand il a vaincu Gadzhimusa Gaziev en BRAVE CF 29, à Bahreïn.

Avant cela, cependant, les deux hommes sont devenus des stars au Brésil, car leur guerre verbale sur les réseaux sociaux est devenue la plus grande rivalité de l’année dans le MMA brésilien, BRAVE CF 25 Ce fut l’un des spectacles les plus attendus de l’année, une tendance qui devrait se répéter pour BRAVE CF 35.

Ancien champion du monde des poids légers BRAVE CF, Luan “Miau” Santiago Il a un record professionnel de 15 victoires et seulement 4 défaites. L’athlète CM System a également 11 finitions à son actif.

Champion du Monde Léger en titre BRAVE CF, Cleiton “Predator” Silva, a un record professionnel de 15 victoires et seulement deux défaites.

Le combattant Full House est sur une séquence de trois victoires consécutives au sein de BRAVE et a terminé 11 de ses combats, avec 7 TKO et 4 soumissions.

BRAVE CF 35 marque la cinquième visite de la promotion MMA la plus forte croissance au monde au Brésil et aura lieu le 28 mars à Balneário Camboriú. La soirée sera co-dirigée par le combat ultra-léger entre Leonardo “Macarrão” Mafra et Carl “The Bomber” Booth.

L’événement mettra également en vedette les deux premiers matchs du prestigieux tournoi de titre mondial Flyweight. BRAVE CF, tous deux valables pour le groupe A: Flávio de Queiroz contre Malcolm Gordon y Matheus Nicolau contre Jose “Shorty” Torres.