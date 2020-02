L’UFC 248 combat avec Jared Cannonier toujours possible

Darren Till combattra-t-il le 7 mars ou non?

C’est la question que beaucoup de gens se posent en regardant la carte UFC 248. Dans une récente interview, Till (18-2-1 MMA, 6-2-1 UFC) a parlé ouvertement de la blessure, un problème de cheville tenace. Il a rapidement écarté la conversation que la blessure était plus que mineure et a indiqué qu’il espérait se battre bientôt.

“Tu me connais – toujours tordu”, a déclaré Till à Fight Disciples. «Ma cheville est juste un peu moche. C’est juste une petite blessure flottante que j’ai toujours eu. … Je suis juste en train de m’entraîner et de travailler dessus. Je m’entraîne comme si je me battais en ce moment. Je me suis entraîné jusqu’à Noël. Je m’entraîne depuis mon dernier combat, pour être honnête. J’ai eu une semaine ou deux de repos.

“Jusqu’à ce point, je l’ai dit: je suis prêt à me battre. Si l’appel arrive, je n’ai pas à perdre trop de poids. Je serai prêt à 90%. “

Récemment, Till et son adversaire de poids moyen Cannonier auraient été liés dans des discussions de match. Cependant, le président de l’UFC, Dana White, a indiqué dans une interview en janvier que la lutte contre Cannonier (13-4 MMA, 6-4 UFC) était en suspens car Till avait été blessé.

Alors que la gamme UFC 248 compte déjà 13 combats, Till dit qu’il y a 50% de chances qu’un combat contre Cannonier ait lieu le 7 mars.

“Je pense que maintenant peut-être 50/50”, a déclaré Till. «Je sais ouvertement que l’UFC a parlé à mon manager et a essayé de régler quelque chose – une bonne affaire pour lancer le combat. Tout ce que je peux vous dire – et je suis très honnête – c’est que j’espère que le combat se déclenchera.

«Je veux me battre le mieux. Je veux combattre les mecs les plus effrayants. Cannonier est certainement l’un d’entre eux, alors j’espère que nous pourrons trier quelque chose (out). Je veux obtenir ce titre cette année. Je veux commencer à cimenter mon nom. “

L’UFC 248 aura lieu le 7 mars au T-Mobile Arena de Las Vegas. La carte principale est diffusée à la carte après les préliminaires sur ESPN et les premiers préliminaires sur UFC Fight Pass / ESPN +.

