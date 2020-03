L’UFC 248 «Prelims» dépasse le million de téléspectateurs pour «Adesanya vs Romero» sur ESPN

Ultimate Fighting Championship (UFC) commence à trouver son public sur ESPN, franchissant la barre du million pour son UFC 248 «Prelims» samedi dernier. nuit (7 mars 2020) avec une carte préliminaire de quatre combats surmontée de Sean O’Malley contre Jose Quinonez.

1 195 000 fans ont vu «Sugar» gagner par KO technique au premier tour (voir).

Ce chiffre était assez bon pour placer l’UFC 248 «Prelims» comme troisième meilleur de 2020, selon Dave Meltzer au MMA Fighting, derrière l’UFC 247: «Jones vs Reyes» (1 491 000 téléspectateurs) et UFC 246: «McGregor vs. Cerrone »(1 767 000 téléspectateurs).

Pas trop mal.

Il ne fait aucun doute que la forte audience a été aidée par le match de basket-ball Duke contre Caroline du Nord, qui a permis au réseau de 2232000 téléspectateurs de se regrouper. L’UFC 248 «Prelims» a terminé n ° 2 pour la nuit sur câble en 18-49 et premier en 18-34.

J’espère que certains de ces premiers téléspectateurs sont restés pour voir la partie à la carte (PPV) de la carte, qui présentait le meilleur combat de l’année dans Weili Zhang contre Joanna Jedrzejczyk pour le titre de poids léger (faits saillants ici).

Pour les résultats complets de l’UFC 248 et la couverture des combats, cliquez ici.