L’UFC 249 a une deuxième vie en tant qu’événement du 9 mai sur le site de TBA

Le prochain retour de l’UFC le 9 mai a un titre officiel: UFC 249.

Ce n’est pas exactement un choc, mais la promotion n’avait pas réellement nommé l’événement après avoir annoncé que sa prochaine carte aurait lieu le 9 mai, date initialement réservée à l’UFC 250 au Brésil.

Les responsables de l’UFC ont confirmé mardi les plans de MMA Fighting à la suite d’un premier rapport d’ESPN.

L’UFC 249 devait initialement avoir lieu le 18 avril au Tachi Palace Casino Resort sur un terrain tribal à Lemoore, en Californie. Mais le président de l’UFC, Dana White, l’a reporté après que le partenaire de diffusion de la promotion ESPN lui ait demandé de “se retirer” au milieu des pressions politiques signalées de la Californie. Gov. Gavin Newsom.

Au lieu de sauter l’UFC 249, la promotion a décidé de repousser l’événement à la carte numéroté pour conserver la séquence actuelle des émissions, ce qui signifie que l’UFC 250 aura lieu à une date ultérieure.

Dans le passé, l’UFC a annulé trois cartes à la carte différentes – UFC 151, UFC 176 et UFC 233 – qui n’ont jamais eu lieu. Au lieu de reculer les chiffres, ils les ont sautés.

L’UFC 151 a été annulé après que Dan Henderson s’est blessé et que Jon Jones n’a finalement pas affronté un adversaire de remplacement. L’UFC 176 a été rayé après la chute de Jose Aldo de son événement principal prévu contre Chad Mendes et la promotion n’a pas pu obtenir une tête d’affiche viable. Enfin, l’UFC 233 a été annulé après que l’UFC n’a pas pu faire un événement principal suffisamment convaincant et les combats initialement prévus pour le spectacle ont été poussés vers les événements environnants.

Ce ne sera cependant pas le cas avec l’UFC 249, car l’organisation semble déterminée à détenir cette carte. À l’heure actuelle, les détails entourant l’événement du 9 mai restent un mystère, y compris son emplacement. Le président de l’UFC, Dana White, avait précédemment déclaré qu’il espérait organiser plusieurs événements à partir du mois prochain à l’UFC APEX à Las Vegas, mais l’état du Nevada interdit actuellement tous les sports de combat en raison de la pandémie de coronavirus.

La Floride est un autre point d’atterrissage potentiel pour la carte après que le gouverneur Ron DeSantis ait considéré le sport comme une «activité essentielle» dans l’État tant que le public n’est pas autorisé à y assister.

Il est prévu que l’UFC 249 sera une émission à la carte sur ESPN +, la maison de diffusion pour la carte préliminaire restant à déterminer. La carte est actuellement prévue pour présenter un combat de titre intérimaire léger au sommet alors que Tony Ferguson combat Justin Gaethje dans le tournoi principal à cinq tours.