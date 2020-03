L’UFC 249 en danger alors que l’État de New York interdit de grands rassemblements publics

La pandémie de coronavirus continue de faire des ravages dans le monde du sport. L’UFC 249 pourrait être l’une de ses prochaines causalités.

Jeudi, le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a annoncé que les rassemblements de plus de 500 personnes seront interdits dans l’État à compter de demain (vendredi 13 mars).

L’État de New York interdit les rassemblements de plus de 500 personnes à partir de vendredi, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Mises à jour en direct: https://t.co/JrbYwpIWS2 pic.twitter.com/kvxsKijway

– . (@.) 12 mars 2020

L’UFC 249 est prévu pour le 18 avril à Brooklyn, New York. Étant donné que l’événement, qui est mis en évidence par un combat pour le titre léger entre le champion invaincu Khabib Nurmagomedov et le challenger en titre Tony Ferguson, devrait attirer des milliers de fans de combat au Barclays Center, le problème est immédiatement clair.

Bien que la carte UFC 249 n’ait pas encore été officiellement annulée, reportée ou déplacée par l’UFC, il ne semble pas probable qu’elle baisse comme prévu initialement.

Heureusement, il est possible que la carte puisse encore arriver.

L’UFC pourrait éventuellement déplacer l’événement vers ses nouvelles installations Apex à Las Vegas, ce qui est censé être ce qu’il a l’intention de faire pour la prochaine carte UFC Columbus. L’État de l’Ohio a récemment interdit les rassemblements publics similaires à celui qui débutera demain à New York, d’où le projet de promotion de l’événement.

Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson devaient se battre quatre fois auparavant, mais le match a échoué à chaque tentative. L’espoir largement répandu parmi les fans de combat était que le match aurait finalement lieu à l’UFC 249, mais il semble que les choses soient toujours dans l’air.

À l’heure actuelle, l’UFC n’a toujours pas fait de déclaration concernant ses plans pour la pandémie de coronavirus, malgré le fait que d’autres organisations comme la LNH, la MLB, la NBA et ONE Championship ont toutes abordé la question. Restez à l’écoute pour les mises à jour à ce sujet et sur l’UFC 249, à mesure que les détails émergent.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 12/03/2020.