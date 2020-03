L’UFC 249 en danger d’être exécuté, après une interdiction d’événements massifs à New York en raison du Coronavirus

La pandémie de coronavirus Il continue d’affecter le sport du MMA. La carte UFC 249 pourrait être la prochaine à être affectée.

Cet après-midi, le Gouverneur de New YorkAndrew Cuomo a annoncé que les événements avec plus de 500 personnes seront bannies de l’Etat à partir de demain.

UFC 249 Il est prévu pour le 18 avril au Barclays Center de Brooklyn, New York.

Après l’annonce, La carte n’a pas encore été annulée, reportée ou transférée ailleurs par l’UFC.

Mais, la undercard pourrait se produire si des plans sont faits à partir de maintenant.

Il y a quelques heures, Combat a révélé que l’organisation avait transféré la carte de crédit UFC Columbus à l’UFC Apex à Las Vegas. Le stade de Ohio a émis un veto sur les événements publics, cette semaine loin de l’événement.

Khabib Nurmagomedov y Tony Ferguson Ils devaient se réunir quatre fois, le combat n’a pas eu lieu pour diverses raisons. L’espoir des fans est que cela se produira enfin UFC 249, mais il y aurait ce grand obstacle de front.

Actuellement, UFC n’a pas annoncé de changements ou d’annulation d’événements en raison de la pandémie de coronavirus, d’autres ligues telles que NBA, NFL, entre autres, ils ont déjà parlé.

Il ne reste plus qu’à attendre et voir que cela sera décidé devant la plus haute autorité de La grosse pomme.