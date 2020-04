L’UFC 249 est annulé

Il y aura UFC 249 après tout.

Bien qu’il y ait déjà un chambre réservée et une panneau d’affichage armé, Brett Okamoto d’ESPN rapporte que, selon Dana White, les choses sont devenues incontrôlables en raison de la propagation du coronavirus.

Selon ce qu’Ariel Helwani souligne, White a cédé à la pression des dirigeants d’ESPN et de Disney après que le sénateur californien Dianne Feinstein a publié un communiqué de presse invitant l’UFC et la tribu Tachi-Yokut à reconsidérer leur plan pour a effectué le PPV ce 18 avril au milieu de la quarantaine qui traverse l’Etat.

À l’origine, Khabib Nurmagomedov allait défendre sa ceinture légère contre Tony Ferguson, mais après que le champion soit resté coincé en Russie, la promotion a travaillé rapidement pour trouver un remplaçant, trouvant Justin Gaethje quelques jours plus tard dans une nouvelle bataille stellaire dans laquelle la ceinture intérimaire allait être en jeu.

Le Tachi Palace Casino Resort, un lieu qui a déjà accueilli des événements MMA, avait été réservé par White pour l’UFC 249 et trois autres événements, mais aucun des suivants n’aura lieu non plus.

