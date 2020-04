L’UFC 249 étant annulé, Jessica Andrade se récompense avec McDonald’s

La semaine de Jessica Andrade aurait pu être un peu plus mouvementée que les autres.

Après avoir volé aux États-Unis, réduit le poids, perdu son adversaire, puis avoir reporté tout l’événement de l’UFC 249, l’ancienne championne des poids paille de l’UFC, Andrade, a décidé qu’elle pourrait aussi tromper son régime.

Andrade, qui vit au Brésil, devait rejouer sa compatriote ancienne championne Rose Namajunas le 18 avril et a récemment pu voler à Las Vegas au milieu de la pandémie mondiale de coronavirus. Peu de temps après son arrivée, il a été annoncé que Namajunas s’était retirée de leur combat en raison de décès liés au coronavirus dans sa famille.

Bien qu’aucun remplacement n’ait été annoncé, Andrade a continué à s’entraîner et à réduire le poids jusqu’à ce que la prise soit officiellement retirée de l’UFC 249 et que tous les événements à venir soient suspendus indéfiniment.

Mais Andrade était déterminée à obtenir le sac de toute façon – le sac McDonald’s – alors qu’elle se récompensait pour son camp d’entraînement exténuant en chargeant une foule d’articles du menu du fast-food de renommée mondiale.

«@Ufc Cancelado! 😭 Ok, que venha o @McDonalds 😋😋😋😉😂😂 “

Andrade a remporté le titre UFC de poids de paille de Namajunas en mai dernier, mais l’a perdu peu de temps après avoir subi une perte d’arrêt au premier tour contre Zhang Weili en août. Elle cherchait à se positionner de nouveau dans la course au titre avec une nouvelle victoire sur Namajunas, mais pour l’instant, cela devra attendre.

