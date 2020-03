L’UFC 249 n’aura officiellement pas lieu à New York

Crédit d’image: UFC.com et @ufc sur Instagram

L’UFC 249 a besoin d’une nouvelle maison. La carte, qui est prévue pour le 18 avril, ne sortira pas à Brooklyn, New York comme initialement prévu.

Au milieu de la menace croissante de la pandémie de coronavirus, la Commission sportive de l’État de New York a officiellement annoncé qu’elle n’hébergera pas la carte.

“Par prudence et conformément aux récentes directives émises par le Center for Disease Control et l’État de New York, la Commission sportive de l’État de New York a informé l’UFC que l’UFC 249 ne pouvait pas se tenir à New York”, a confirmé la commission au MMA Fighting. suite à un premier rapport du New York Times.

L’UFC 249 sera en vedette par un combat pour le titre léger entre le champion invaincu Khabib Nurmagomedov et le challenger en titre Tony Ferguson. Bien que le combat n’ait pas lieu à New York, le président de l’UFC, Dana White, est catégorique: cela se produira quelque part. Potentiellement même à l’étranger.

“Tony Ferguson contre Khabib le 18 avril est toujours en cours et cela se produira toujours”, a déclaré White à propos de l’UFC 249 sur SportsCenter lundi soir.

“Nous allons suivre ces lignes directrices pour ne pas avoir plus de 10 personnes dans une pièce, et nous espérons que tout sera éclairci d’ici avril”, a ajouté White. “Ce combat va arriver. Pas de foule – quoi qu’il en coûte. [It’s] probablement pas aux États-Unis, mais ce combat va se produire.

Le père de Nurmagomedov, Abdulmanap, a également commenté la question, suggérant que l’UFC 249 se produise à Dubaï.

“Ce sera probablement Dubaï”, a déclaré Abdulmanap à RBC cette semaine (via MMA Fighting). “Premièrement, il est plus facile de combattre les maladies à cause de la chaleur. Et je pense que les Émirats paieront le combat UFC plus rapidement et plus facilement.

“Abu Dhabi pourrait bien l’être, mais alors, [that’s up to] Dana White. Je ne peux pas approuver, mais il y a plus de chances là-bas.

Où, si n’importe où, pensez-vous que l’UFC 249 finira par se produire?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 18/03/2020.