L’UFC 249 n’aura pas lieu à Brooklyn, New York

Jusqu’à présent, il était prévu que UFC 249 Il se tiendra le 18 avril au Barclays Center de Brooklyn, New York. Pour autant que nous sachions à ce moment, la date reste la même, mais pas l’arène. La Commission sportive de l’État de New York vient d’annoncer officiellement que la ville n’hébergera pas le PPV.

Ceci est la déclaration (via BJPenn.com):

<< En raison de la nécessité de faire preuve d'une extrême prudence et selon les récentes directives publiées par le Center for Disease Control et l'État de New York, La Commission sportive de l’État de New York a informé l’UFC que l’UFC 249 ne pouvait pas être maintenu à New York“

L’événement devra trouver une autre arène dans laquelle célébrer. Ce ne sera pas facile aux États-Unis, mais nous comprenons ce qu’ils vont essayer dans l’entreprise. Il semble que la priorité n’est pas de changer le jour de la fêteAlors peut-être que vous cherchez cela, ils vous emmèneront dans un autre pays. Mais maintenant, c’est tout ce qui est connu.

Affiche UFC 249

Combats principaux

Tony Ferguson contre Khabib Nurmagomedov

Jessica Andrade contre. Rose Namajunas

Jeremy Stephens contre Calvin Kattar

Karl Roberson contre. Makhmud Muradov

Combats préliminaires

Lyman Good contre. Belal Muhammad

Uriah Hall contre Ronaldo Souza

Khama Worthy vs. Ottman Azaitar

Shamil Abdurakhimov contre. Ciryl Gane

Ben Rothwell contre. Gian Villante

Sijara Eubanks contre Sarah Moras