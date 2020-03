L’UFC 249 pourrait ajouter Francis Ngannou-Jairzinho Rozenstruik

Le président de l’UFC, Dana White, est déterminé à faire en sorte que l’UFC 249 ait lieu le 18 avril. Cependant, il pourrait présenter une programmation différente de celle initialement prévue.

Dans un chat en direct sur Instagram avec ESPN mercredi, White a révélé que la carte pourrait gagner de nouveaux combats en fonction de la logistique. Parmi les ajouts potentiels, il y a Francis Ngannou contre Jairzinho Rozenstruik, qui était censé titrer l’UFC sur ESPN 8 ce samedi avant que la carte ne soit reportée en raison de la pandémie de coronavirus.

“Nous construisons une carte où les gens peuvent encore manœuvrer et entrer”, a déclaré White. «Nous essayons de construire la plus mauvaise carte qui ait jamais été faite dans l’histoire du sport. … Certaines choses vont marcher, et certaines pourraient ne pas marcher. Nous essayons de comprendre s’ils ne le font pas, que faisons-nous? … En fait, Francis est aussi l’un des gars que nous regardons. Oui, oui, oui (contre Rozenstruik). »

L’UFC sur ESPN 8 devait initialement avoir lieu à Columbus, Ohio. Lorsque les directives de l’État ont été mises en œuvre pour lutter contre la pandémie de coronavirus, l’événement a été transféré à l’UFC APEX à Las Vegas. Quelques jours plus tard, la Commission sportive du Nevada a déclaré une suspension temporaire des sports de combat jusqu’au 25 mars. Peu de temps après, l’UFC a choisi de reporter l’événement, ainsi que deux autres.

L’UFC 249 devait initialement avoir lieu au Barclays Center de Brooklyn. Comme l’Ohio, l’État de New York a interdit temporairement les grands rassemblements. White a clairement indiqué qu’il prévoyait de suivre l’événement par tous les moyens possibles. Aucune ville ou lieu n’a été annoncé pour le moment.

.