L’UFC 249 pourrait être une “ carte totalement nouvelle ” avec un mélange d’anciens et de nouveaux matchs, par Dana White

Selon le président de l’UFC, Dana White, la carte UFC 249 avec laquelle nous nous retrouvons pourrait être très différente de celle à laquelle nous nous attendions initialement.

Mercredi, White est apparu sur une session Instagram Live avec le journaliste ESPN / UFC Brett Okamoto. White a divulgué que la carte UFC 249 comprendra probablement plusieurs affrontements initialement prévus pour la carte – y compris l’événement principal Khabib Nurmagomedov contre Tony Ferguson – en plus d’un certain nombre d’autres affrontements prévus pour les événements qui ont été annulés en raison du coronavirus pandémie. L’un de ces affrontements est probablement un combat de poids lourds reprogrammé entre Francis Ngannou et Jairzinho Rozenstruik, qui devait à l’origine être le titre de la carte UFC Columbus.

Chamatkar Sandhu de BT Sport a les détails:

Dana White vient de dire à @bokamotoESPN sur son flux IG en direct que # UFC249 sera très probablement une toute nouvelle carte avec un mélange de combats existants et de combats déplacés vers elle. L’un de ceux ajoutés pourrait être Francis Ngannou contre Jairzinho Rozenstruik. C’est sur cela qu’ils travaillent.

– Chamatkar Sandhu (@SandhuMMA) 25 mars 2020

“Dana White vient de dire à @bokamotoESPN sur son flux IG en direct que l’UFC 249 sera très probablement une toute nouvelle carte avec un mélange de combats existants et de combats déplacés. L’un de ceux ajoutés pourrait être Francis Ngannou contre Jairzinho Rozenstruik. C’est sur cela qu’ils travaillent. “

L’UFC 249 a fait l’objet de nombreuses discussions aussi tard, car la pandémie de coronavirus a provoqué un arrêt presque total de l’industrie du sport, mais White a été catégorique: la carte ira de l’avant à la date prévue du 18 avril.

Alors que White a été immuable que l’UFC 249 tombera le 18 avril, la carte ne descendra pas à Brooklyn, New York comme initialement prévu. Le nouvel emplacement de la carte est toujours un mystère, mais la Floride est actuellement considérée comme le chef de file pour accueillir l’événement. Où que l’événement se produise, il se déroulera dans une installation dépourvue de fans.

Restez à l’écoute pour des nouvelles sur la carte UFC 249 mise à jour à mesure que les détails émergent.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 25/03/2020.