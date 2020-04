L’UFC 250 dévoile toutes ses cotes

La cote complète des paris a été publiée pour l’hypothétique carte UFC 250, qui devrait provisoirement avoir lieu le 9 mai dans un lieu à déterminer.

Le président de l’UFC, Dana White, a révélé cette semaine que la promotion espère revenir à son calendrier de combat normal début mai, et la carte complète de 12 combats pour le FC 250 a été révélée aux fans. La carte UFC 250 prévue comporte trois combats de titres, ce qui en fait l’une des cartes les plus profondes et les plus empilées de la mémoire récente. C’est aussi long si cela continue comme prévu, ce qui est difficile à dire à ce stade compte tenu de la pandémie de coronavirus.

Vous trouverez ci-dessous les cotes complètes des paris d’ouverture pour l’UFC 250, gracieuseté de BestFightOdds.com.

Cotes des paris d’ouverture de l’UFC 250

Tony Ferguson -207

Justin Gaethje +164

Henry Cejudo -245

Dominick Cruz +175

Francis Ngannou -293

Jairzinho Rozenstruik +223

Calvin Kattar -250

Jeremy Stephens +194

Anthony Pettis -150

Donald Cerrone +120

Carla Esparza -125

Michelle Waterson +105

Ronaldo Souza -135

Salle Uriah +115

Amanda Nunes -400

Felicia Spencer +300

Greg Hardy -190

Yorgan de Castro +165

Fabricio Werdum -230

Aleksei Oleinik +170

Vicente Luque -250

Prix ​​Niko +210

Bryce Mitchell -150

Charles Rosa +120

Sur le papier, l’UFC 250 est l’une des meilleures cartes que l’UFC pourrait concevoir. Si cela baisse comme l’UFC s’y attend, cela devrait être une soirée incroyable pour les fans de combat qui sont privés de toute sorte d’action de combat depuis la mi-mars.

En ce qui concerne les cotes pour l’UFC 250, nous avons déjà discuté des cotes d’ouverture pour plusieurs des combats, y compris l’événement principal entre Ferguson et Gaethje et l’événement co-principal entre Cejudo et Cruz. La plupart des combats sur la carte devaient avoir lieu lors d’autres événements en avril et mai qui ont tous été annulés en raison de la pandémie de coronavirus. Si tout se passe comme prévu, les combattants n’auront pas à attendre trop longtemps pour participer à nouveau.

Qui aimez-vous pour un pari à l’UFC 250?