L’UFC 251 officiel de l’événement principal après que Jorge Masvidal ait testé négatif pour COVID-19

L’événement principal de l’UFC 251 entre le champion des poids mi-moyens de l’UFC Kamaru Usman et Jorge Masvidal est officiel après un test «Gamebred» négatif pour COVID-19.

L’UFC a fait l’annonce officielle à minuit lundi matin sur son Twitter.

OFFICIEL. 🏆 🤬 Le BMF intervient avec un préavis de six jours pour # UFC251 @VisitAbuDhabi #InAbuDhabi pic.twitter.com/eNq5CZMTTM – UFC (@ufc) 6 juillet 2020

Ariel Helwani d’ESPN a ajouté des détails sur les tests Masvidal négatifs pour le coronavirus, ce qui a ouvert la voie à la réservation officielle du combat pour le titre poids welter contre Usman.

Jorge Masvidal a réussi son test COVID-19. Il partira pour Abu Dhabi demain. En conséquence, l’UFC a officiellement annoncé le combat Usman contre Masvidal sur ses réseaux sociaux. – Ariel Helwani (@arielhelwani) 6 juillet 2020

Usman et Masvidal ne prendront pas l’avion pour Abu Dhabi avec le même avion charter demain, me dit-on. Masvidal et son équipe voleront de Las Vegas à Abu Dhabi en jet privé avec l’aimable autorisation de sa direction, First Round Management. – Ariel Helwani (@arielhelwani) 6 juillet 2020

L’annonce officielle d’Usman vs Masvidal conclut l’une des périodes de 48 heures les plus folles de l’histoire du MMA. Tard vendredi soir, Gilbert Burns a été testé positif au COVID-19, ce qui l’a conduit à être retiré de la carte. Il semblait que l’UFC allait avancer avec un nouvel événement principal entre le champion des poids plumes de l’UFC Alexander Volkanovski et Max Holloway, mais l’UFC a pu conclure un accord avec Masvidal pour prendre le combat contre Usman. Rappelez-vous, Masvidal devait à l’origine se battre pour la ceinture avant une impasse contractuelle.

Maintenant que Usman vs Masvidal est officiel, son ajout à l’UFC 251 en fait sans doute l’une des cartes les plus empilées de l’histoire promotionnelle. En plus d’Usman contre Masvidal et de Volkanovski contre Holloway 2, la ceinture de poids coq UFC vacante est sur la ligne entre Petr Yan et Jose Aldo. De plus, une revanche entre les anciennes championnes féminines de poids paille de l’UFC Rose Namajunas et Jessica Andrade est prévue pour la carte principale, sans parler de Paige VanZant qui pourrait se battre pour la dernière fois à l’UFC contre Amanda Ribas.

Mais le joyau de la couronne des débuts de Fight Island est bien sûr Usman vs Masvidal. Les deux rivaux ont une longue histoire l’un avec l’autre et avec les deux hommes au sommet de leur forme en ce moment, cela a le potentiel d’être un combat absolument incroyable. Usman tentera de défendre sa ceinture pour la deuxième fois consécutive après avoir éliminé Colby Covington lors de son dernier combat tandis que Masvidal tentera d’obtenir une quatrième victoire consécutive par KO.

