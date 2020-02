L’UFC ajoute la trilogie «Shogun» Rua vs Rogerio Nogueira à l’UFC 250

Mauricio Rua et Antonio Rogerio Nogueira se rencontreront à l’intérieur de la cage pour la troisième fois à l’UFC 250 à Sao Paulo, Brésil, le 9 mai, ont confirmé plusieurs sources au MMA Fighting suite à un rapport d’ESPN.

«Shogun» et «Minotouro» se sont affrontés pour la première fois sur le ring PRIDE en juin 2005, lorsque Rua a remporté une décision unanime. Rua, qui avait battu Quinton Jackson deux mois auparavant, a remporté le tournoi de la société avec des arrêts contre Alistair Overeem et Ricardo Arona.

Le duo brésilien s’est réuni une fois de plus en 2015, deux ans après une date initiale pour le match revanche. Le deuxième combat s’est déroulé à Rio de Janeiro, et l’ancien champion des poids lourds légers de l’UFC a une fois de plus levé la main après trois tours serrés.

Ce concours pourrait marquer la retraite des deux vétérans, Rua ayant 38 ans en novembre et Nogueira 44 ans en juin.

Rua (26-11-1) a marqué des victoires sur Corey Anderson et Gian Villante après l’UFC 190, mais a échoué contre Anthony Smith en 2018. Shogun a rebondi avec un KO de troisième ronde sur Tyson Pedro plus tard cette année-là et s’est battu pour un tirage au sort avec Paul Craig en novembre dernier.

Tout comme Rua, Nogueira (23-9) a subi des blessures tout au long de sa course à l’UFC. Le frère jumeau de l’ancien champion de l’UFC et PRIDE Antonio Rodrigo Nogueira est allé 2-2 depuis son dernier combat avec Shogun, terminant Patrick Cummins et Sam Alvey. Ses pertes sont survenues lors d’arrêts contre Ryan Bader et Ryan Spann.

L’UFC 250 aura lieu au gymnase Ibirapuera à Sao Paulo, au Brésil, et sera diffusé en direct à la carte. La promotion n’a pas encore annoncé l’attraction vedette.