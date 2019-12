L'UFC annonce plusieurs combats pour le premier trimestre 2020

L'UFC a annoncé plusieurs combats qui auront lieu au cours des premiers mois de 2020.

L'année prochaine devrait être grande pour la promotion et avec la fin de 2019, il semble vraiment que cela pourrait être l'une de ces années qui seront là avec 2016 en termes de succès. Bien sûr, personne ne peut le savoir, mais l’UFC semble donner une impulsion à bon nombre de ses principales divisions – hommes et femmes.

Aujourd'hui, nous allons jeter un œil à trois combats, en particulier, qui ont été annoncés le dernier jour environ.

Le premier combat verra Alex Oliveira retourner dans l'Octogone afin de se mesurer à l'étoile montante Mickey Gall à l'UFC Norfolk le 29 février. Oliveira vient de connaître trois défaites consécutives contre Gunnar Nelson, Mike Perry et Nicolas Dalby, tandis que Gall a pu rebondir après sa défaite face à Diego Sanchez avec une victoire décisive sur Salim Touahri.

Une semaine plus tard à l'UFC 248 le 7 mars, Neil Magny reviendra pour la première fois depuis plus d'un an pour affronter Li Jingliang. La sensation chinoise a remporté sept de ses huit derniers combats à l'UFC, sa dernière sortie étant une victoire de TKO sur Elizeu Zaleski dos Santos. Magny, d'autre part, a perdu son dernier combat par KO contre Santiago Ponzinibbio, et est maintenant autorisé à revenir après que l'USADA l'a exonéré de tout acte répréhensible après qu'il ait initialement été testé positif pour une substance interdite plus tôt cette année.

La finale des trois combats est particulièrement intrigante à l'UFC Rio Rancho le 15 février, alors que John Dodson se prépare à affronter Nathaniel Wood. Dodson espère se remettre sur la bonne voie après avoir subi des pertes consécutives contre Petr Yan et Jimmie Rivera, mais pour Wood, il est sur une bonne forme après avoir été 3-0 à l'UFC depuis sa signature l'année dernière.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 20/12/2019.