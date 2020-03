L’UFC aurait supprimé 13 combattants, dont Mairbek Taisumov

L’UFC aurait libéré 13 combattants de sa liste, dont l’ancien concurrent léger Mairbek Taisumov, classé parmi les 15 premiers.

Selon un rapport de Tom Feely de Sherdog, l’UFC a supprimé les 13 combattants suivants de sa liste. Les combattants sont listés ci-dessous, avec leurs records à l’intérieur de l’Octogone.

Mairbek Taisumov (7-2 UFC)

Le plus grand nom de cette liste et le plus surprenant à couper, Taisumov était à un moment donné l’un des poids légers les plus dangereux au monde. Après avoir vaincu Tae Hyun Bang lors de ses débuts à l’UFC puis abandonné une décision à Michel Prazeres, Taisumov a accumulé une séquence de six victoires consécutives contre Marcin Bandel, Anthony Christodoulou, Alan Patrick, Damir Hadzovic, Felipe Silva et Des Green avant de laisser tomber une décision de Diego Ferreira. Il a des problèmes pour obtenir un visa pour combattre aux États-Unis, ce qui a probablement joué un rôle important dans sa libération.

Dong Hyun Ma (3-5 UFC)

Connue pour ses combats passionnants pour les fans, Ma a vaincu Takanori Gomi, Demian Brown et Brendan O’Reilly tout en abandonnant les combats à Dominique Steele, Polo Reyes, Devonte Smith, Scott Holtzman et Omar Morales.

Chance Rencountre (2-2 UFC)

Rencountre a battu Ismail Naurdiev et Kyle Stewart, mais a perdu contre Lyman Good et Belal Muhammad. Avec une belle victoire sur une solide perspective à Naurdiev, c’est une coupe surprenante.

Cyril Asker (2-3 UFC)

Asker a battu Dmitry Smolyakov et Yaozong Hu tout en perdant par KO contre Jared Cannonier, Walt Harris et Tai Tuivasa.

Matthew Lopez (2-4 UFC)

Lopez a vaincu Johnny Eduardo et Mitch Gagnon, mais il a perdu contre Rani Yahya, Raphael Assuncao, Alejandro Perez et Brad Katona.

Khalid Murtazaliev (1-0 UFC)

Murtazaliev n’a eu qu’un seul combat à l’UFC et il a vaincu CB Dollaway via TKO, mais il a été testé positif par l’USADA et a été suspendu, alors l’UFC a décidé de le laisser partir.

Talita Bernardo (1-3 UFC)

Bernardo a battu Sarah Moras dans l’Octogone, mais elle a également perdu contre Marion Reneau, Irene Aldana et Viviane Araujo.

Zhenhong Lu (0-0 UFC)

Lu était censé combattre Movsar Evloev l’été dernier mais le combat a été annulé. Il n’a finalement jamais eu sa chance de concourir à l’intérieur de l’Octogone.

Isabela de Padua (0-1 UFC)

De Padua a perdu son seul combat UFC contre Ariane Lipski dans un court délai, puis a échoué à un test de l’USADA.

Kyle Prepolec (0-2 UFC)

Prepolec a perdu ses deux combats à l’UFC, abandonnant ses décisions à Nordine Taleb et Austin Hubbard. Le Canadien a depuis confirmé sa libération sur son Twitter.

Marcos Mariano (0-2 UFC)

Mariano a perdu ses deux combats dans l’Octogone contre Lando Vannata et Claudio Puelles.

Tonya Evinger (0-3 UFC)

L’ancienne championne des poids coq de l’Invicta FC, Evinger a perdu ses trois combats à l’UFC contre Cris Cyborg, Aspen Ladd et Lina Lansberg.

Jodie Esquibel (0-4 UFC)

Partenaire de l’ancien concurrent des poids lourds légers de l’UFC, Keith Jardine, Esquibel a perdu ses quatre combats à l’UFC contre Karolina Kowalkiewicz, Jessica Aguilar, Angela Hill et Hannah Cifers.

Avez-vous été surpris de voir l’UFC couper ces 13 combattants, en particulier Mairbek Taisumov?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 19/03/2020.