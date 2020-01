L’UFC Blaydes, Chiesa grimpent – mais à quelle hauteur?

Michael Chiesa et Curtis Blaydes ont été un coup de poing solide au sommet de la première visite de l’UFC à Raleigh, N.C.

Chiesa était un outsider décent contre l’ancien champion des poids légers Rafael dos Anjos dans leur combat des poids mi-moyens. Blaydes était un léger favori contre l’ancien champion des poids lourds Junior Dos Santos en tête d’affiche.

Les deux ex-champions brésiliens sont tombés dans leurs combats, ce qui signifie qu’ils ont également dû tomber dans le classement. Mais les vainqueurs sont dans des situations difficiles en ce qui concerne la hauteur à laquelle ils peuvent grimper dans le dernier classement USA TODAY Sports / MMA Junkie.

Chiesa est encore relativement nouveau dans la division des poids mi-moyens, mais a une fiche de 3-0 depuis son arrivée. Ses victoires sont sur Carlos Condit, Diego Sanchez et dos Anjos – des vétérans solides, bien sûr, mais des vétérans clairement sur des glissades au fond de leur carrière.

Devant Blaydes chez les poids lourds, le champion Stipe Miocic et l’ancien champion Daniel Cormier, qui attend vraisemblablement un combat de trilogie de revanche. De plus, il y a Francis Ngannou, qui a deux victoires contre Blaydes – et est le seul à avoir battu le Chicagoan.

Pour entendre parler des mouvements de cette semaine, George et John Morgan, «magnifiques» de MMA Junkie, vous expliquent les choses dans la vidéo ci-dessus.

Critères de classement

Le classement prend en compte les victoires / pertes d’un combattant, la qualité de la compétition, le taux de finition / domination et la fréquence des combats.

Les combattants ne peuvent plus être classés après avoir été inactifs pendant 24 mois, soit en raison de blessures, de suspensions de drogue / de conduite, de différends contractuels ou de hiatus auto-imposés.

Les combattants purgeant une suspension de drogue / conduite sont éligibles pour être classés, tant qu’ils ne sont pas inactifs pendant plus de 24 mois.

Au mieux de nos capacités, les combattants seront classés dans leur catégorie de poids principale. Les combats et combats de poids variable en dehors de la catégorie de poids principale du combattant peuvent avoir un impact positif ou négatif sur le classement. Cependant, les non-titulaires de titre peuvent être classés dans une seule catégorie de poids à un moment donné, et dans la plupart des cas, ils ne seront pas classés dans une nouvelle catégorie de poids jusqu’à ce qu’ils aient eu leur premier combat à ce poids.