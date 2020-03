L’UFC Brasilia compte en moyenne 672 000 téléspectateurs

Pour ceux qui pensaient que l’UFC étant la dernière organisation sportive à organiser un événement en direct à la télévision signifierait un nombre record en raison du manque de compétition, cette théorie n’a pas résisté.

Le dernier spectacle de l’UFC depuis au moins un mois, le spectacle de l’arène vide de samedi dernier de Brasilia, au Brésil, comptait en moyenne 672 000 téléspectateurs sur ESPN.

Le nombre semble faible en raison des combats de l’UFC récemment qui ont régulièrement dépassé le million de téléspectateurs. Mais il y a un certain nombre de circonstances en place ici.

La clé est le créneau horaire. L’émission a été diffusée à partir de 15 heures. à 20 h 30 Heure de l’Est, ce qui signifie que la majeure partie de l’émission a été diffusée en dehors des heures de grande écoute. Le plus grand nombre de ces derniers ont été pour les émissions de grande écoute. De plus, bien qu’il n’y ait pas eu d’événements sportifs en compétition et que les gens soient à la maison plus que d’habitude pour un samedi après-midi, les gens étaient beaucoup plus susceptibles de regarder des émissions de nouvelles.

Le nombre était également la moyenne de cinq heures et demie, et pas seulement de la carte principale car ESPN ne les décomposait pas séparément en différentes émissions, comme ce serait normalement le cas pour une Fight Night télévisée.

L’émission UFC a d’abord été diffusée sur le câble dans son créneau horaire dans la démo Homme 18-49 et la première sur l’ensemble de la télévision pendant ces heures chez les hommes 18-34.

Le pic, pour la victoire de Charles Oliveira sur Kevin Lee était de 909 000, et c’était en prime time dans le fuseau horaire de l’Est, mais pas dans aucun autre fuseau horaire. Donc, le nombre n’était pas grand non plus.

Un autre point clé est que le combat devait initialement être uniquement diffusé sur ESPN + en tant qu’émission en streaming, et sa diffusion à la télévision n’a été décidée qu’à la dernière minute, ce qui signifie qu’un grand nombre de fans ne le savaient probablement pas. Et le nombre n’inclut pas l’audience sur le service de streaming, qui a diffusé simultanément l’émission.

L’émission a également été blessée en ce qui concerne l’atmosphère, en l’absence de fans, mais il n’y avait aucun moyen de contourner ce problème.

S’il y a eu un repas à emporter sans fans, c’est qu’il diminue grandement l’attrait pour les femmes. Dans la démo 18-49, le public était composé à 79% d’hommes, ce qui est considérablement plus élevé que la plupart des émissions de télévision de l’UFC.