L’UFC Brasilia en danger après que le gouverneur ait suspendu de grands rassemblements

Avec chaque heure qui passe, il devient de plus en plus clair que l’UFC devra développer des plans de sauvegarde détaillés pour son calendrier à venir en raison de la pandémie mondiale de coronavirus.

Quelques heures après que le gouverneur de l’Ohio, Mike DeWine, a annoncé l’interdiction des grands rassemblements dans son état, ce qui affectera l’UFC sur ESPN 8 à Columbus, prévu pour le 28 mars, l’UFC de samedi sur ESPN + 28 est également mise en doute.

La carte, qui devrait se tenir au gymnase Nilson Nelson à Brasilia, au Brésil, pourrait être annulée après que le gouverneur Ibaneis Rocha a déclaré mercredi une interdiction de tous les grands rassemblements en réponse à l’épidémie de coronavirus dans la capitale du pays.

L’interdiction comprend les messes et autres services religieux, les concerts, les écoles privées et publiques, les événements sportifs et tout événement avec plus de 100 personnes.

Il y a eu deux cas confirmés de coronavirus à Brasilia. L’interdiction se poursuivra jusqu’à lundi.

Un affrontement léger entre Kevin Lee et Charles Oliveira est prévu pour faire la une de l’UFC sur ESPN + 28.

MMA Junkie a contacté les responsables de l’UFC pour obtenir une réponse à l’interdiction récemment annoncée, mais la promotion n’a pas encore répondu ou commenté la question.

Selon le Brésilien Combate, la société réfléchit à la faisabilité de poursuivre le spectacle dans une arène vide sans fans.

En plus des cartes à Columbus et au Brésil, d’autres événements du prochain calendrier de l’UFC incluent Londres le 21 mars; Portland, Oregon, le 11 avril; et l’UFC 249, avec le combat très attendu pour le titre léger entre Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson, le 18 avril dans le quartier de Brooklyn à New York.

Les ligues sportives de tout le pays, de la NBA à la LNH, se débattent pour gérer leur réponse au virus. La NCAA a été la plus proactive des autorités sportives. Il a annoncé mercredi que les tournois universitaires de basket-ball masculin et féminin se dérouleraient à huis clos.

.