L’UFC cible Chris Weidman contre le combat de Jack Hermansson

Après un bref passage dans la division des poids lourds légers, Chris Weidman revient au poids moyen.

Selon un rapport d’ESPN, le partenaire officiel de diffusion de l’UFC, un combat de poids moyen entre Weidman et Jack Hermansson est ciblé pour l’événement principal de la carte Fight Night à Oklahoma City le 2 mai.

Breaking: Chris Weidman revient à 185 livres. L’ancien champion a accepté de faire face à Jack Hermansson le 2 mai dans l’événement principal de l’UFC Fight Night en OKC. Les accords n’ont pas encore été signés, selon les sources, mais l’UFC travaille à la finalisation du match. pic.twitter.com/DaPWRZoYOh

– Brett Okamoto (@bokamotoESPN) 20 février 2020

Chris Weidman a combattu pour la dernière fois dans la division des poids lourds légers, où il a été brutalisé par le récent challenger du titre Dominick Reyes au premier tour. Peu de temps après cette lourde défaite, l’ancien champion des poids moyens a annoncé son intention de retourner dans la division qu’il dirigeait autrefois et a promis de faire taire ses sceptiques.

“J’ai traversé le plus haut des sommets et le plus bas des bas dans ma carrière de combattant”, a écrit Weidman dans un récent post Instagram. «J’adore vraiment ce que je fais et je crois que j’ai encore de bons moments devant moi! J’ai hâte de faire taire tous les ennemis! À toutes les personnes qui m’ont soutenu à travers les hauts et les bas, je l’apprécie plus que vous ne le savez. Je suis plus motivé que jamais et je sais que l’avenir est prometteur. Avec un peu de chance, un combat sera réservé vers avril dans la division MW! »

Avant sa défaite contre Reyes, Weidman a enduré un dérapage difficile de 1 à 4 au poids moyen, prenant en sandwich une victoire de soumission contre Kelvin Gastelum entre les pertes d’arrêt contre Luke Rockhold, Yoel Romero, Gegard Mousasi et Ronaldo “Jacare” Souza.

Jack Hermansson, quant à lui, a combattu pour la dernière fois en septembre, lorsqu’il a été battu par Jared Cannonier. Cette défaite a été précédée de quatre victoires consécutives contre Jacare, David Branch, Gerald Meerschaert et Thales Leites.

Que pensez-vous de ce combat ciblé entre Chris Weidman et Jack Hermansson? Selon vous, qui sortira vainqueur?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 20/02/2020.