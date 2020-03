L’UFC continue les événements, les combattants en position curieuse

Beaucoup ont remis en question la décision de l’UFC de continuer à organiser des événements au milieu de la pandémie de coronavirus lorsque le reste du monde du sport s’est arrêté. Même en prenant des précautions telles que mettre les combats derrière des portes fermées, ou déplacer des événements entièrement, les tactiques de la principale promotion du MMA vont à contre-courant.

Pour cette raison, l’UFC s’est retrouvé sous un jour controversé.

Bien que le président de la société Dana White ait cité l’approbation du président Donald Trump et ait assuré que le plus haut niveau de protection médicale serait mis en place pour protéger les athlètes, les combattants s’exposent toujours à un certain niveau de risque.

L’ampleur de la menace du coronavirus continue d’évoluer quotidiennement, mais dans l’état actuel des choses, la majorité des combattants semblent prêts à lancer les dés. Le poids mouche féminin de l’UFC, Ashlee Evans-Smith, qui doit combattre Molly McCann à l’UFC sur ESPN + 29 le 21 mars à Londres, a offert une explication plutôt choquante de sa position à ESPN.

Les risques inhérents à Evans-Smith, aux autres combattants, au cornerman, au personnel et à d’autres personnes voyageant à l’étranger sont évidents pour toute personne éduquée sur le problème mondial en cours. Et c’est particulièrement dangereux pour les athlètes, qui ont déjà un système immunitaire épuisé en raison de la perte de poids.

Mais selon toute apparence, ce n’est pas une situation dans laquelle quiconque est contraint. Les responsables de l’UFC ont, selon des sources, donné aux combattants une option de retrait pour les combats à venir, tandis que d’autres réclament de les remplacer. Ce qui est inconnu est de savoir si le retrait entraînerait la perte de tout ou partie de la rémunération contractuelle, ce qui est, bien sûr, un énorme facteur.

Le fardeau financier de manquer un seul jour de paie peut être un coup dur pour un combattant, et le poids welter de l’UFC Anthony Rocco Martin est allé sur Twitter et a offert un rappel aux réalités auxquelles les combattants sont confrontés pendant la crise actuelle.

Le président de Bellator, Scott Coker, a payé tous les concurrents du Bellator 241 après avoir reporté l’événement de vendredi, et l’UFC serait en mesure de faire de même si les athlètes se sentaient mal à l’aise de concourir ou si un événement était annulé.

Jusqu’à présent, cependant, la promotion n’a pas été forcée à ce point de décision. Vendredi, Ariel Helwani d’ESPN a rapporté qu’il n’avait pas parlé à un seul combattant d’un événement à venir qui espérait que l’UFC tirerait le bouchon sur les événements. Cela comprend Kevin Lee, qui fait la une de l’UFC samedi sur ESPN + 28 à Brasilia, au Brésil, et Francis Ngannou, qui fait la une de l’UFC sur ESPN 8 le 28 mars à Las Vegas (il a été transféré de Columbus).

Il existe un argument valable selon lequel les combattants ne sont pas exactement dans le domaine de l’auto-préservation, il ne devrait donc pas être surprenant qu’ils soient prêts à se mettre dans des situations dangereuses, que ce soit dans l’octogone ou dans un cadre où l’exposition au coronavirus pourrait être possible. La responsabilité incombe alors aux personnes qui les entourent d’intervenir et de faire des choix équilibrés.

Deux des meilleurs managers du sport, Malki Kawa de First Round Management, Jason House de Iridium Sports Agency et Ali Abdelaziz de Dominance MMA, se rangent toutefois du côté de la prise de décision de l’UFC et conviennent que “le spectacle doit continuer”.

Pour l’instant, le spectacle continuera. L’UFC sur ESPN + 28, titré par Lee contre Charles Oliveira, devrait se dérouler à huis clos à Ginasio Nilson Nelson. La carte est diffusée sur ESPN.

