L’UFC déplacera les trois prochains événements, l’émission de vœux de Dana White se poursuivra malgré la pandémie de coronavirus

Quelques heures après que la Nevada State Athletic Commission a voté à l’unanimité pour révoquer les licences de combat et proposer un plan pour lutter contre la pandémie de COVID-19, le président de l’UFC, Dana White, promet que la série continuera.

White a déclaré à ESPN que la promotion déplacerait ses trois prochains événements – prévus pour le 21 mars, le 28 mars et le 11 avril – de leurs hôtes actuels vers de nouveaux emplacements à déterminer.

La promotion devait organiser un événement Fight Night à l’O2 Arena de Londres le 21 mars. Mais ce plan a été mis en doute lorsque des rapports ont indiqué que le gouvernement britannique interdirait les rassemblements de masse dans le but de refléter les gouvernements du monde entier pour limiter la propagation. du virus, qui a fait plus de 5 800 morts dans le monde. Le gouvernement américain a également étendu une interdiction de voyager au Royaume-Uni et à l’Irlande, ce qui a incité un combattant prévu pour la carte à déclarer que les billets de retour de ses cornermen avaient été annulés.

“En raison de l’évolution rapide des circonstances au Royaume-Uni, y compris les restrictions de voyage récemment mises en œuvre, UFC Fight Night: Woodley vs Edwards, initialement prévu pour le samedi 21 mars à l’O2 Arena de Londres, sera déplacé”, a écrit l’UFC dans un article préparé. déclaration. «L’organisation examine les options disponibles, y compris aux États-Unis. Des détails supplémentaires seront annoncés dans les prochains jours. Les détenteurs de billets O2 peuvent demander un remboursement complet au point d’achat. L’UFC a hâte de revenir à Londres dans les meilleurs délais. »

Les événements prévus pour le 28 mars et le 11 avril, qui devaient initialement avoir lieu à Columbus, Ohio et Portland, Oregon, respectivement, ont été déplacés cette semaine vers les installations APEX de l’UFC à Las Vegas. White a déclaré que la promotion travaillait avec le NSAC et d’autres responsables de la santé pour assurer la santé et la sécurité des athlètes et du personnel lors des événements, qui seraient fermés au public. Mais samedi, la commission a tenu une réunion d’urgence qui a effectivement interdit les événements MMA jusqu’au 25 mars, trois jours avant le premier événement, et a laissé un plan de lutte contre le virus au directeur exécutif de la commission, Bob Bennett.

White a déclaré à ESPN: «Les combats ne peuvent pas avoir lieu ici à Vegas, nous travaillons donc pour trouver de nouveaux endroits. Nous continuerons à trouver un moyen de mettre les combats. Je suis dans le combat – je fais ça depuis plus de 20 ans, et ce genre de choses m’arrive chaque week-end, donc je suis habitué à ce genre de choses. Pas à ce niveau, évidemment, mais c’est ce que nous faisons. Nous nous assurons toujours que les combats se produisent, et ils continueront de se produire. “

Les changements soudains ont marqué une semaine chaotique pour la promotion au milieu des annulations généralisées d’événements sportifs majeurs et de matches de championnat. White a juré de continuer malgré d’autres ligues comme la NBA et la LNH qui interrompent les matchs de la saison régulière. Mais au fil du temps, les représentants du gouvernement se sont révélés tout aussi difficiles à surmonter, un gouverneur brésilien interdisant les grands rassemblements quelques jours avant l’UFC Brasilia. Le gouverneur a ensuite modifié son décret pour permettre à l’UFC de tenir l’événement dans une arène vide.

Des responsables de CABMMA, la commission brésilienne d’athlétisme qui supervise les événements de l’UFC dans le pays, ont déclaré à MMA Fighting que les tests de coronavirus n’étaient pas en place pour l’événement. Dans sa première déclaration publique depuis que le virus a été déclaré pandémie, White a indiqué que le personnel et les combattants du centre APEX seraient examinés avec des pistolets infrarouges.