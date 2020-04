L’UFC dépose une marque pour “Fight Island”

L’UFC a échoué 22 nouvelles marques: 11 pour «Fight Island» et 11 pour «UFC Fight Island».

“Les dépôts ont été effectués sur la base d’une” intention d’utiliser “FIGHT ISLAND comme nom d’un concours d’arts martiaux mixtes et pour des produits de marque tels que des vêtements et des bijoux”, a expliqué l’avocat Josh Gerben sur Twitter (h / t MMA Mania).

Le 13 avril, l’UFC a déposé 22 nouvelles marques pour: «FIGHT ISLAND» & «UFC FIGHT ISLAND» Les dépôts ont été effectués sur la base d’une «intention d’utiliser» FIGHT ISLAND comme nom d’un concours d’arts martiaux mixtes et pour des produits de marque tels que des vêtements et des bijoux. # UFC # ufc249 pic.twitter.com/Q9cHHQJFBK – Josh Gerben (@JoshGerben) 17 avril 2020

Les nouvelles marques de l’UFC découlent d’un plan du président de la société, Dana White, qui est déterminé à poursuivre ses activités malgré la pandémie de coronavirus.

White est confiant qu’il sera en mesure de garder les combattants américains occupés avec des événements sur le sol américain, très probablement dans des endroits comme le Nevada et la Floride. En raison des interdictions de voyager associées à la pandémie, White ne pourra cependant pas amener de combattants UFC d’autres nationalités aux États-Unis.

Entrez dans son «Fight Island».

White prévoit d’amener ces combattants étrangers sur une île privée qui serait en cours de développement au moment où nous parlons.

“Nous travaillons toujours à la conclusion de cet accord, ce que nous aurons fait cette semaine”, a déclaré le patron de l’UFC lors d’un récent épisode de Get Up! D’ESPN. “Si je continue à me battre uniquement aux États-Unis avec du talent américain, je vais parcourir tout mon talent très rapidement. C’est un sport mondial, nous faisons beaucoup de combats à l’international, et nous avions beaucoup de combats programmés à l’international. Cela continuera.

“J’ai une île dans laquelle nous pouvons faire voler tout le monde directement – espérons-le d’ici la mi-mai”, a ajouté White, laissant tomber le calendrier de ses combats sur l’île.

Pensez-vous que l’UFC réussira vraiment à promouvoir des événements avec des combattants internationaux sur cette soi-disant Fight Island?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 17/04/2020.