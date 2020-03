L’UFC dévoile le Forrest Griffin Community Award pour son travail bénévole et caritatif exceptionnel

Image via ufc.com

L’UFC a récemment annoncé la création du Forrest Griffin Community Award pour un service bénévole et caritatif exceptionnel par un athlète de l’UFC.

Nommé en l’honneur du Temple de la renommée de l’UFC et ancien champion des poids lourds légers de l’UFC, le premier récipiendaire du prix Forrest Griffin Community sera révélé lors de l’International Fight Week en juillet à Las Vegas.

“Forrest Griffin incarne ce que signifie vraiment redonner et être une personne caritative, il est donc parfait que ce prix soit nommé en son honneur. Forrest est quelqu’un qui donnera de son temps et fera du bénévolat auprès d’organismes de bienfaisance, puis aidera à recueillir des fonds en faisant un don personnel sans aucune reconnaissance. C’est à cela que servent les dons de bienfaisance. Il ne le fait pas parce que quelqu’un le regarde, il le fait parce qu’il s’en soucie », a déclaré le président de l’UFC Dana White dans un communiqué.

White sélectionnera personnellement le gagnant du prix et le gagnant recevra 25 000 $ pour une œuvre de bienfaisance de son choix. L’UFC et Toyo Tires feront ensemble le don en l’honneur de Forrest Griffin.

«Je suis extrêmement fier de décerner un prix aussi distingué en mon honneur. Dans des moments comme celui-ci, tout ce que je peux penser, c’est que je ne suis pas digne et je n’en ai pas fait assez. Nous pensons toujours que nous aurions pu et aurions dû faire plus, mais ce n’est pas de cela qu’il s’agit. Il s’agit de célébrer les bonnes choses que nous avons faites dans la communauté et comment nous avons aidé à changer des vies. J’espère que ce prix encouragera les autres à donner plus et à s’impliquer », a déclaré Griffin.

Selon le communiqué de presse, Griffin est actif dans la communauté de Las Vegas avec ses contributions caritatives à des organisations telles que Boys Town Nevada, Boys & Girls Clubs, St. Baldrick’s Foundation, The Gay and Lesbian Community Center of Southern Nevada, et Three Square Food Banque. Il était donc évident de nommer le prix en son honneur.

Selon vous, qui remportera le premier prix communautaire Forrest Griffin?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 18/03/2020.