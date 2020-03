L’UFC devrait se méfier des poursuites judiciaires, déclare John McCarthy

En ce qui concerne la gestion de la pandémie mondiale de coronavirus, les deux principales promotions du MMA ne pourraient pas être plus différentes.

D’une part, vous avez Bellator, qui est tombé dans la lignée du reste du monde du sport vendredi dernier lorsqu’il a reporté Bellator 241 au milieu des inquiétudes croissantes concernant la propagation de COVID-19. La promotion n’a désormais pas d’événement prévu jusqu’au 9 mai pour décider comment elle souhaite procéder.

D’un autre côté, il y a l’UFC, qui a attendu mardi pour reporter ses trois prochains événements – qui se termineront le 11 avril – après avoir affronté l’UFC sur ESPN + 28 samedi dernier dans une arène vide à Brasilia, au Brésil. Le président de l’UFC, Dana White, insiste sur le fait que l’UFC 249, titré par Khabib Nurmagomedov contre Tony Ferguson, aura lieu le 18 avril, malgré que les gouvernements du monde entier interdisent les grands rassemblements.

La façon dont John McCarthy voit la situation, il est en quelque sorte divisé, mais il ne fait aucun doute qu’il admire le président de Bellator, Scott Coker, pour la décision qu’il a prise – non seulement de reporter son événement par souci de sécurité publique, mais aussi de payer toutes les personnes impliquées, y compris les sacs à main des combattants, ainsi que le personnel et les fonctionnaires qui ont travaillé toute la semaine avant que la prise ne soit retirée.

“C’est une grosse perte pour sa fiche technique”, a déclaré McCarthy, qui travaille comme analyste chez Bellator, à MMA Junkie Radio. “Il fait ce qu’il pense être la bonne chose, et vous devez le féliciter pour cela.”

Bien que McCarthy félicite rapidement Coker and Co., cela ne signifie pas nécessairement qu’il méprise l’UFC.

“De l’autre côté que je regarde, je considère le sport comme le soulagement des difficultés de la vie”, a déclaré McCarthy. «Le sport rend ces moments que vous pouvez oublier tous les moments difficiles, et vous vous concentrez sur votre équipe, votre combattant, quel qu’il soit. Vous pouvez simplement mettre ces difficultés de côté pour ce moment et en profiter. Au moins, l’UFC a permis aux gens de retrouver ce moment. Il y a deux côtés à chaque histoire, et je ne dis pas que je pense que l’UFC est mauvais. Ils ont pris une décision. Ils sont dans une position différente de celle dans laquelle se trouve Bellator.…

«Au final, je déteste dire, mais c’est une société très litigieuse. La responsabilité est une entreprise. »

Qu’est-ce que McCarthy veut dire par là? En tant qu’ancien officier de police, l’arbitre vétéran affectueusement surnommé «Big John» a déclaré qu’il analysait souvent les choses d’un point de vue juridique. Dans cet esprit, McCarthy pense que l’UFC pourrait se retrouver dans une position troublante si ses combattants ou ses employés contractent le coronavirus en raison de ses pratiques commerciales pendant la pandémie.

“Si vous êtes l’avocat d’un demandeur, vous dites:” OK, regardons ce que Bellator a fait. Je ne peux pas attaquer ça. “Cet homme, étant Scott Coker, a fermé cette émission, payé des gens, il a perdu de l’argent, il a montré que ses intérêts étaient liés à la santé et à la sécurité de son peuple”, a déclaré McCarthy. “Et puis je peux le prendre dans l’autre sens, si vous avez dirigé l’émission ou diffusé des émissions comme l’UFC essaie de le faire, finalement cela revient à, quoi qu’il arrive, vous allez prendre le propriétaire de l’UFC, ou le président étant Dana, et le mettre sur le stand et poser quelques questions simples.

“‘Monsieur. White, saviez-vous que le président des États-Unis a déclaré une urgence nationale? “Il va devoir dire oui. “Saviez-vous que la NBA, la Ligue majeure de baseball, la LNH ont tous suspendu leurs saisons pour empêcher les gens d’être rassemblés ou leurs athlètes d’être en contact les uns avec les autres … saviez-vous qu’ils ont interrompu leurs saisons?” Et il va avoir pour dire oui. Et à la fin, ils vont juste regarder et dire: “Donc, gagner de l’argent était plus important pour vous que la santé et la sécurité de vos gens.” Il n’y a aucun moyen de le vaincre si vous montez des spectacles.

“En fin de compte, quelqu’un, quelque part, je vois si quelque chose se passe, quelqu’un attrape (coronavirus), il peut poursuivre (l’UFC) légalement, et il n’y a aucun moyen de se couvrir.”

Mercredi, aucun combattant MMA de l’UFC ou de Bellator n’était connu pour contracter un coronavirus.

.