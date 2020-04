L’UFC dit que le 16 mai reste possible pour le combat contre Alistair Overeem

Walt Harris doit combattre Alistair Overeem à trois reprises.

Trois fois, le combat a été déplacé de sa date initialement prévue. Cependant, selon le concurrent poids lourd de l’UFC Harris (23-7 MMA, 14-5 UFC), le combat pourrait encore avoir lieu le 16 mai.

“J’entends le 16 mai comme une date possible pour laquelle nous pourrions nous battre”, a déclaré Harris au MMA Junkie. “Il est là. Ils l’ont mis en quarantaine en ce moment. J’espère que ça va passer. Chaque jour est au jour le jour. Certains jours, on ne sait jamais. Vous pourriez vous réveiller et tout se passe bien. Le lendemain, tout change.

“Nous verrons, mec. J’essaie juste de rester aussi prêt que possible pendant cette période. Espérons que le combat aura lieu, mec. Ce sera un grand honneur d’y entrer et de combattre Alistair. »

Harris et Overeem devaient initialement combattre le 7 décembre à l’UFC sur ESPN 7. Cependant, Harris s’est retiré du combat en raison de l’enlèvement de sa belle-fille, Aniah Blanchard. Le combat a été modifié pour l’UFC sur ESPN + 30 le 11 avril, un événement qui a finalement été reporté en raison de l’épidémie de coronavirus en cours.

Les retards, admet Harris, ont été frustrants. L’adversité n’a cependant rien de nouveau. Tout au long de sa carrière et de sa vie personnelle, il y a eu des hauts et des bas. Harris s’est habitué à faire face aux deux.

“C’est frustrant d’un point de vue personnel en ce qui concerne un combat et ma carrière, mais cela fait partie de la vie”, a déclaré Harris. “Comme vous y avez fait allusion, j’ai vécu beaucoup de choses dans ma vie. C’est juste une partie de ça, mec. Je pense que Dieu fait les choses selon ses propres termes, donc je ne suis pas stressé par les choses. J’essaie juste de faire de mon mieux pour rester prêt et rester concentré et être prêt lorsque mon numéro est appelé. Cela fait partie du processus et de mon voyage vers l’UFC – des hauts et des bas. Ce n’est rien de nouveau. Je reste juste concentré et continue. “

Découvrez l’interview complète de MMA Junkie avec le poids lourd UFC Harris dans la vidéo ci-dessous.

