L’UFC Donald Cerrone participe à la course tout-terrain Mint 400 au Nevada

Tout le monde sait que Donald Cerrone est un accro à l’adrénaline.

«Cowboy» est souvent vu plonger, faire du vélo tout terrain, du snowboard et participer à toutes sortes d’activités de haut vol. Vous pouvez désormais ajouter des courses tout-terrain aux dernières aventures de Cerrone.

Cerrone participera à la course hors route The Mint 400 le 6 mars près de Las Vegas. Il s’agit d’un marathon annuel de 400 miles au cours duquel certains des meilleurs coureurs du monde s’affrontent dans différents véhicules tout-terrain dans le désert du Nevada.

Cerrone conduira un Buggy Zero1 avec deux autres pilotes non encore annoncés au Mint 400, également connu sous le nom de «The Great American Off-Road Race».

Cerrone a des liens avec la course. L’ancien challenger du titre UFC léger est géré par KHI Management, qui est dirigé par le pilote NASCAR Kevin Harvick.

