L’UFC Dublin dans le doute alors que l’Irlande interdit les grands rassemblements publics jusqu’en septembre

L’UFC Dublin a été mise en doute car le gouvernement irlandais a interdit les rassemblements publics de masse de plus de 5 000 personnes jusqu’à la mi-septembre en raison de problèmes de coronavirus.

L’UFC devait organiser son quatrième spectacle dans la capitale irlandaise le 15 août. Bien qu’aucun combat n’ait été prévu pour la carte très attendue, une rencontre entre Darren Till et Robert Whittaker aurait été prévue pour la date de la 3 Arena.

“Les autorités locales ont été informées par le gouvernement que les promoteurs d’événements devraient être informés que les événements nécessitant des licences supérieures à 5 000 ne seront pas pris en compte pour la période allant jusqu’à fin août”, a déclaré le gouvernement dans un communiqué publié par ..

MMA Fighting a demandé à l’UFC de commenter la question.

Bien qu’il n’y ait pas de ligne officielle de l’UFC pour le moment, l’événement pourrait éventuellement se dérouler derrière les portes de Dublin. Cependant, le point de vente unique des événements irlandais étant la toile de fond passionnée créée par la foule, il reste à voir si la promotion ira de l’avant avec la carte.

Les trois visites précédentes de l’UFC à Dublin sont toutes épuisées. L’UFC 93 a vu un spectacle parsemé d’étoiles organisé à la 3 Arena, avec Dan Henderson contre Rich Franklin. L’UFC Fight Night en 2014 a continué à être l’une des cartes internationales les plus tristement célèbres en raison de l’émergence de Conor McGregor en tant que force à 145 livres après sa victoire d’arrêt sur Diego Brandao et la réception étonnante que lui et les autres charges nationales ont été données. Le dernier voyage de l’UFC à Dublin a eu lieu en octobre 2015, avec le poids mouche irlandais Paddy Holohan s’inclinant face à Louis Smolka lors du main event.

Pour toutes les dernières nouvelles de la scène européenne, écoutez Eurobash.