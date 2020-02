L’UFC envisage un événement le 13 juin à l’Astana Arena de Nur-Sultan, au Kazakhstan

Ultimate Fighting Championship (UFC) devrait finaliser son prochain voyage à l’Astana Arena de Nur-Sultan, au Kazakhstan, selon un rapport de MMA Fighting, qui marquerait le premier événement d’arts martiaux mixtes (MMA) de la promotion dans une région connue à des idiots comme moi du film “Borat”.

Le Kazakhstan, selon mes recherches hâtives, est situé en Asie centrale et borde la Chine, la Mongolie et la Russie, ainsi que de nombreux autres pays dont je ne me soucie pas et que je ne visiterai jamais. Et si vous pensez que cela semble dur, demandez à quelqu’un de Nur-Sultan s’il se soucie des troubles politiques dans le New Jersey.

Aucun combattant n’a été attaché à la carte proposée pour le moment et la promotion n’a pas encore fait d’annonce officielle. Au moment d’écrire ces lignes, la seule autre carte de combat prévue pour juin est l’événement de paiement à la vue (PPV) de l’UFC 251 à Perth, en Australie, titré par le match revanche Alexander Volkanovski contre Max Holloway.