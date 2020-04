L’UFC espère revenir avec sa programmation le 9 mai

Jeudi après-midi, Dana White a annoncé qu’elle reporterait l’UFC 249 et les événements ultérieurs à la demande du Gouverneur de Californie et cadres supérieurs d’ESPN et de Disney. Ce matin, il a été révélé que l’organisation espère revenir sur 9 mai.

Brett Okamoto de ESPN a révélé la date possible sur Lève toi:

Tout pourrait être reporté en fonction de l’évolution du coronavirus dans États Unis. Cependant, Dana White travaille déjà dans la construction de Fight Island et on estime qu’il sera prêt dans 1 mois.