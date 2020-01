L’UFC est piraté sur Instagram, Twitter

Les comptes Twitter et Instagram officiels de l’UFC ont été piratés. Une organisation de piratage s’identifiant comme OurMine est à l’origine de cet incident.

Le Tweet d’origine des pirates a déjà été supprimé, bien qu’il ne soit pas clair s’il a été supprimé par les pirates, l’UFC ou Twitter. Quoi qu’il en soit, Internet est éternel. Voir une capture d’écran ci-dessous.

Depuis ce premier Tweet, les pirates ont publié plusieurs autres Tweets similaires. À condition qu’ils n’aient pas déjà été supprimés (Twitter semble heureusement agir rapidement à ce sujet), vous pouvez les voir sur le compte Twitter de l’UFC.

Comme mentionné ci-dessus, les pirates ont également usurpé le compte Instagram de l’UFC. Voir une capture d’écran ci-dessous:

Quelqu’un a piraté la page Instagram de l’UFC 😂 #MMATwitter pic.twitter.com/Rk6G97hnnO

– J🥊🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@NoTurnUnstonedd) 28 janvier 2020

Si le nom OurMine semble familier à certains fans de sport, c’est parce que l’organisation a récemment piraté les comptes Twitter d’une foule d’équipes de la NFL. Twitter a rapidement verrouillé ces comptes, et est susceptible de le faire également dans le cas de l’UFC.

La NFL a publié une déclaration sur cette fâcheuse vague de piratage. Lisez cela ci-dessous (via The Verge).

«Lundi, le département de cybersécurité de la NFL a pris connaissance d’une violation d’un compte de réseau social lié à la ligue. Des violations ciblées et des tentatives infructueuses supplémentaires ont été découvertes dans la ligue et les comptes d’équipe. La NFL a pris des mesures immédiates et a ordonné aux équipes de sécuriser leurs comptes de médias sociaux et d’empêcher tout accès non autorisé. Simultanément, la ligue a alerté les fournisseurs de plateformes de médias sociaux et, avec leur aide, a sécurisé tous les comptes de ligue et de club. Nous continuons de travailler avec diligence avec les équipes, qui ont repris leurs activités normales.

«La NFL et ses équipes coopèrent avec ses fournisseurs de plateformes de médias sociaux et les forces de l’ordre.»

À l’heure actuelle, l’UFC n’a pas encore commenté cette violation de la cybersécurité.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 28/01/2020.