L’UFC et l’USADA honorent Holly Holm pour 50 tests de dépistage de drogues propres

Holly Holm est récemment devenue le premier combattant de l’UFC à réussir 50 tests de dépistage de drogues par l’Agence américaine antidopage (USADA). La promotion et l’agence l’honorent en conséquence.

👏 Félicitations @HollyHolm – le premier athlète de l’UFC à réussir avec succès 50 tests USADA sans problème. pic.twitter.com/6kVzAql1PO

– UFC (@ufc) 13 février 2020

Holly Holm s’est ouverte sur cette étape et ce que cela signifie pour elle après coup. Elle dit que l’échec par inadvertance d’un test de dépistage de drogues est l’une de ses plus grandes craintes en raison de l’impact que cela aurait sur son héritage.

“Je pense que c’est probablement mon plus grand cauchemar pour que quelque chose revienne comme ça parce que j’ai passé toute ma carrière à m’assurer que je suis propre et à travailler dur pour cela”, a déclaré Holm aux journalistes (via KRQE.com). “C’est mon plus grand cauchemar, car une chose qui pourrait arriver, un picogramme qui ne fait rien, peut vraiment ternir tout votre héritage et amener les gens à remettre en question tout ce que vous faites.”

Le vice-président de la santé et de la performance des athlètes de l’UFC, Jeff Novitzky, a également pesé sur cette étape, louant Holm pour son caractère.

“Cela montre et c’est ce que nous savons tous en interne”, a déclaré Jeff Novitzky, vice-président de la santé et des performances des athlètes de l’UFC. “Est-ce que Holly Holm est autant une légende, un modèle, un leader en dehors de l’Octogone qu’elle l’est à l’intérieur de l’Octogone.”

Holly Holm a combattu pour la dernière fois à l’UFC 245, lorsqu’elle a remporté une victoire décisive sur Raquel Pennington. Avec cette victoire, elle s’est séparée d’une perte par arrêt pour devenir championne en titre des poids coqs féminins de l’UFC, Amanda Nunes.

Holm a détenu le titre de poids coq féminin de l’UFC pendant une courte période en 2015 et 2016. Elle a remporté le titre avec une victoire par choc et coup de tête sur Ronda Rousey – l’un des plus grands bouleversements de l’histoire de l’UFC – et l’a perdu par soumission à Miesha Tate dans son prochain combat.

À travers tout cela, elle a été une combattante propre.

