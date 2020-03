L’UFC fait face à la décision de Columbus alors que l’interdiction des événements en Ohio se profile

Le coronavirus affecte maintenant les événements sportifs majeurs aux États-Unis et il est très probable qu’il inclura l’événement UFC du 28 mars à Columbus, Ohio.

Mercredi après-midi, le gouverneur de l’Ohio, Mike DeWine, a annoncé que son état deviendrait plus agressif en réponse à la pandémie après qu’un quatrième cas de coronavirus ait été signalé.

Dans le cadre des mesures de l’Ohio pour faire face à l’épidémie, l’État rendra bientôt une ordonnance interdisant tous les grands rassemblements. La commande devrait être en place dans les deux prochains jours.

“Dans les prochains jours, nous signerons un ordre sur les rassemblements de masse dans l’État de l’Ohio”, a déclaré DeWine aux journalistes. «Permettez-moi de répéter ce que les experts nous ont dit, qu’il y a un risque dans tout type de rassemblement de masse. Plus le rassemblement est grand, plus le risque est grand. Plus vous êtes proche des gens, plus le risque est grand. »

Les ligues sportives de tout le pays, de la NBA à la LNH, se débattent pour gérer leur réponse au virus.

La NCAA a été la plus proactive des autorités sportives, car elle a annoncé mercredi que l’intégralité des tournois de basket-ball collégiaux masculins et féminins se déroulerait à huis clos.

L’UFC n’a pas encore publié de déclaration officielle sur l’état de l’UFC sur ESPN 8 à Columbus. MMA Junkie a sollicité des commentaires mercredi à l’UFC, qui a répondu qu’ils examinaient la situation.

On ne sait pas comment l’ordonnance du gouverneur affectera l’UFC sur ESPN 8. Cela pourrait aller de l’organisation de l’événement dans l’arène sans fans, au changement de lieu, en passant par l’annulation de la carte.

L’événement se déroule le samedi 28 mars au Nationwide Arena. La carte sera diffusée sur ESPN. L’événement principal comprend un combat des poids lourds entre Francis Ngannou et Jairzinho Rozenstruik.

