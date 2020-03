L’UFC Fight Night 170 et le Bellator 241 se dérouleront à huis clos en raison d’une épidémie de coronavirus

L’Ultimate Fighting Championship (UFC) a récemment pris la décision de procéder à l’UFC Fight Night 170, qui devrait se dérouler au Nilson Nelson Gymnasium de Brasilia, au Brésil, ce samedi (14 mars 2020), en l’absence de fans. Et maintenant, Bellator MMA emboîte le pas.

Selon Scott Coker, l’événement Bellator 241 de demain soir (vendredi 13 mars), qui doit se dérouler à l’intérieur de Mohegan Sun Arena à Uncasville, Connecticut, se déroulera sans public en raison de l’épidémie de coronavirus qui a balayé le monde.

Par prudence pour toutes les parties, # Bellator241 le vendredi 13 mars au Mohegan Sun Arena sera fermé au public. Les remboursements pour les détenteurs de tickets seront disponibles à leur point de vente d’origine.

– Scott Coker (@ScottCoker) 12 mars 2020

Cela signifie que DAZN bénéficiera probablement d’une légère augmentation des abonnements.

Plus tôt dans la journée, il a été annoncé que l’événement UFC 249 du mois prochain: «Khabib vs Ferguson» – qui devrait se dérouler à Brooklyn, New York – pourrait être transféré à Las Vegas, Nevada, après que le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a prononcé une interdiction à l’échelle de l’État sur rassemblements publics de plus de 500 personnes à compter de demain (vendredi 13 mars).

L’UFC sur ESPN 8, qui devrait disparaître dans quelques semaines à Columbus, Ohio, pourrait subir le même sort après que l’organe directeur de l’Ohio ait mis en œuvre une politique similaire.

En effet, les organisations sportives du monde entier ont dû changer de vitesse alors que l’épidémie de coronavirus continue de sévir. La National Basketball Association (NBA) a reporté sa saison hier, la National Hockey League (NHL) faisant de même plus tôt dans la journée. La Major League Baseball (MLB), quant à elle, a retardé le début de sa saison 2020 de quelques semaines.

Le Bellator 241 verra le champion des poids plumes, Patricio Freire, affronter Pedro Carvalho, tandis que l’UFC Fight Night 170 mettra en vedette un combat de cinq rounds entre Kevin Lee et Charles Oliveira.