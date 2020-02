L’UFC Fighter Petr Yan décrit une attaque choquante de méduses

Petr Yan maintient la réputation de la Russie en tant que patrie de certains des combattants MMA les plus durs et les plus talentueux. Le poids coq numéro trois classé a fait ses débuts dans l’Octogone il y a moins de deux ans et s’est frayé un chemin à travers six adversaires, dont John Dodson et Urijah Faber.

Le soi-disant «gangster sibérien» a prouvé sa résilience en dehors de l’Octogone. Lors d’une interview avec RT News, le combattant a parlé de ses expériences en dehors des combats qui ont façonné qui il est à ce jour:

Est-ce votre personnage qui vous a aidé à approfondir?

«Oui, mon personnage. J’étais prêt mentalement. Mon esprit combatif m’a dit que je pouvais battre mes adversaires.

«Dans mon premier combat à l’UFC, j’avais un orteil cassé. Je l’ai cassé et disloqué 2 semaines avant le combat. Quand vous ne pouvez même pas marcher dessus. Mais dans le combat, j’ai oublié la douleur, je ne l’ai pas ressentie du tout. Je savais juste que je ne pouvais pas frapper avec cette jambe.

«Il y a eu d’autres choses, des infections et ainsi de suite dans les deuxième, troisième et quatrième combats. Avant mon cinquième combat [against Jimmie Rivera] J’ai été piqué par des méduses venimeuses en Thaïlande. Le jour où j’ai dû prendre un vol pour les États-Unis, ma température était presque de 40 [degrees Celsius]. C’était la haute saison pour les méduses [in Thailand]et je suis allé nager une heure. Mon ami me suivait sur une planche à pagaie au cas où.

«J’ai terminé une heure de natation et quand j’étais loin du rivage, ils m’ont attaqué. J’ai grimpé sur la planche. Comme je l’ai dit, c’était la haute saison pour les méduses, beaucoup de gens se sont retrouvés à l’hôpital. Mais j’avais un vol de retour le lendemain. Je me suis réveillé et ma température était de 40 [104 Fahrenheit].

«Au début, je ne comprenais pas ce qui se passait. Mais je me souviens qu’ils m’ont piqué parce que ça a commencé à brûler et à me démanger. Le lendemain, j’ai eu la même température, mais j’ai pris un vol tôt, j’ai passé une journée complète dans des avions pour arriver aux États-Unis, tous ces vols de 12 heures. Quand je suis arrivé là toute la semaine, j’étais complètement épuisé, mort. De plus, je devais réduire le poids. Pour être honnête, je ne voulais même pas me battre. Je n’avais aucune envie, mais je savais que je devais m’occuper des affaires.

«Cette semaine, j’étais complètement épuisé. Comme un citron pressé. Mon système immunitaire était vraiment en panne. Dans le dernier combat, tout allait bien. Mais c’est d’être un professionnel. Je regardais beaucoup de vidéos sur [Vasyl] Lomachenko et [Oleksandr] Usyk. Avant leurs grands combats, ils font des courses de distance sur six ou sept kilomètres dans la Manche ou quelque chose comme ça. Ils nageaient et des gens sur un bateau les suivaient. Je pensais que je devrais me tester moi aussi. »

Qu’est-ce qui vous motive à vous battre même lorsque vous êtes malade? Parce que tout le monde ne veut pas se battre, encore moins quand il est malade.

“Ouais, bien sûr. Quand tu n’as pas faim, quand tu as tout, tu ne le feras pas. Mais quand vous avez des rêves, le désir – vous le faites. Je le fais parce que je l’ai [hunger]. J’ai des gens que je veux aider, mes proches. Après chaque combat, je peux aider quelqu’un, que ce soit avec un logement ou autre chose. Et cela me motive beaucoup. »

Vous venez d’une grande famille. Vous avez trois frères et quatre sœurs.

“Oui, c’est grand, mais tout le monde est grand maintenant. Mais je dois dire que si je ne l’aimais pas, je ne le ferais pas, c’est la première chose. La deuxième est la possibilité d’aider mes proches. Et la troisième chose pour moi – je comprends où je suis en ce moment, je m’aide aussi. Je comprends que je ne serai pas dans le sport pour toujours, probablement environ 4 ou 5 ans de plus, puis je ne serai plus pertinent. Alors pendant que je suis ici, je dois faire de mon mieux pour avoir des opportunités après ma carrière. “

Sinon dans le sport, où pensez-vous que vous seriez maintenant?

“Il est difficile d’y penser. Si je n’étais pas dans le sport? Il y a eu différents moments avant, différents moments où j’étais déjà dans le sport. J’ai été pris dans divers ennuis. C’est même difficile d’y penser. Pour être honnête, je ne veux même pas y penser, car toutes vos pensées peuvent se matérialiser et vous pouvez attirer toutes les choses auxquelles vous pensez. Maintenant, nous allons de l’avant, nous allons pour la ceinture. “

Alors que Petr Yan se rapproche de la ceinture, le numéro deux des poids coq d’Aljamain Sterling l’a appelé sur Twitter pour se battre. Aimeriez-vous voir les combattants de 135 livres s’affronter ensuite? Sonnez dans les commentaires ci-dessous.