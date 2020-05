L’UFC fournit aux combattants le protocole de la semaine de combat pour l’UFC 249, les événements de Jacksonville

Bien que toutes les questions de santé et de sécurité n’aient pas reçu de réponse complète, l’UFC a fourni un contexte pour son retour à l’action un peu plus d’une semaine.

À partir de l’UFC 249, la promotion comprendra trois événements sur une semaine: les 9, 13 et 16 mai au VyStar Veterans Memorial Arena de Jacksonville, en Floride.

Avec la pandémie de COVID-19 en cours qui retarde les événements sportifs dans le monde, l’UFC se remet au travail. Dans un e-mail obtenu par MMA Fighting jeudi, l’UFC a alerté les combattants et leurs équipes respectives sur les protocoles spécialisés mis en place pendant la semaine de combat pour le trio d’événements.

“Avec tout ce qui se passe dans le monde, les choses seront différentes de notre semaine de combat typique”, indique la lettre.

MMA Junkie a initialement annoncé la nouvelle des nouvelles lignes directrices.

À leur arrivée à l’hôtel hôte, les athlètes, ainsi que leurs camps, subiront un «processus et des tests de dépistage médical obligatoires». L’e-mail ne précise pas les tests exacts donnés. L’e-mail indique également que les combattants seront tenus de revenir pour des examens médicaux supplémentaires chaque jour où ils se trouvent sur la propriété de l’hôtel.

De plus, seuls les combattants, les cornermen licenciés et le personnel désigné de l’UFC seront autorisés à l’hôtel. La famille, les amis, les partenaires de formation supplémentaires et les managers ne sont pas autorisés à entrer.

Chaque combattant participant aux épreuves se verra attribuer ses propres salles d’entraînement individuelles. Seuls les concurrents individuels et les corners licenciés auront accès à leur salle d’entraînement tout au long de la semaine. Chaque chambre attribuée aura des tapis d’entraînement, un assainisseur de tapis et un sauna personnel pour vous aider à perdre du poids.

L’équipe de nutrition de l’UFC PI soutiendra les combattants en compétition dans la programmation de la nutrition et des suppléments de Jacksonville, la consultation de réduction de poids, la réhydratation après la pesée et le ravitaillement avant le combat. Le service de préparation des repas de la promotion, Trifecta, fournira un soutien culinaire à chaque athlète, au besoin, avec de la nourriture livrée dans les chambres d’hôtel.

De plus, l’UFC répond également aux besoins des athlètes en dehors du programme nutritionnel UFC PI, mais la patience et la flexibilité sont requises.

En ce qui concerne les services médicaux de l’UFC PI, seules les questions liées aux performances seront traitées. D’autres options telles que «massages génériques et bouffées de chaleur» ne seront pas proposées, tandis que les services de récupération normaux le seront. L’équipe médicale fournira un traitement aux athlètes de l’UFC qui doivent participer uniquement. Les autres combattants inscrits sur place en tant que cornermen ne pourront pas recevoir de traitement.