L’UFC informe les athlètes du nouveau protocole de sécurité en cas de pandémie de la semaine de combat

L’UFC a mis en place un protocole pour les combattants en compétition sur les trois prochaines cartes à Jacksonville, en Floride, les 9, 13 et 16 mai.

Le triptyque d’événements, à commencer par l’UFC 249, marquera la première fois que la promotion organise un événement depuis le 14 mars. Depuis lors, tous les événements ont été reportés ou annulés en raison de l’épidémie de coronavirus.

Dans un e-mail envoyé aux combattants participants et à leurs équipes jeudi, l’UFC a détaillé ce à quoi il fallait s’attendre pendant la semaine des combats – de l’arrivée des combattants sur les lieux jusqu’à la nuit des combats.

Personnel, combattants, cornermen uniquement

L’UFC a informé les combattants que seuls les membres du personnel désignés de l’UFC, les combattants sur carte et leurs cornermen titulaires d’une licence seront autorisés sur le site.

Examens médicaux et tests quotidiens obligatoires

À leur arrivée à l’hôtel hôte, les combattants et leurs cornermen doivent participer à des tests médicaux obligatoires et à une série de tests. Ce processus sera répété quotidiennement tant que les combattants et les équipes resteront à l’hôtel. De plus amples détails sur les tests seront fournis en personne à l’arrivée.

Traversée de la procédure de pesée, distribution des informations d’identification

Les équipes seront alors informées de la procédure de pesée et des informations d’identification qui doivent être portées en tout temps dans les locaux de l’hôtel.

Salles d’entraînement individuelles

Chaque combattant disposera d’une salle d’entraînement individuelle. Des tapis, un assainisseur de tapis et un sauna personnel seront fournis.

Le personnel de l’hôtel sera sur place

Le personnel d’entretien ménager de l’hôtel hôte sera sur place en prenant des précautions supplémentaires pour désinfecter les chambres et fournir un service d’étage 24h / 24 et 7j / 7.

L’UFC Performance Institute fournira un soutien, au besoin

L’UFC Performance Institute fournira un soutien nutritionnel et culinaire Trifecta à tous les athlètes.

Le personnel médical sera sur place

Les «problèmes liés aux performances», définis comme des blessures ou des maladies, peuvent être traités par le personnel médical sur place, mais pas les massages et les bouffées de chaleur.

