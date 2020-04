L’UFC lance la fonction «Record Book» pour suivre les statistiques historiques

Vous voulez savoir qui a remporté le KO le plus rapide de l’histoire des poids lourds de l’UFC? Ou qui a décroché les grèves les plus importantes dans un combat UFC féminin? Ou quel poids moyen américain a le plus de victoires à l’UFC? Maintenant, vous pouvez obtenir ces réponses et bien plus en cliquant sur quelques boutons.

L’UFC a ouvert un tout nouveau secteur de l’information au public avec “Record Book”, un nouvel élément qui est maintenant en ligne sur le site Web de la promotion qui permet à l’utilisateur d’explorer un profond trou d’information de lapin.

Des statistiques générales telles qu’une liste des combattants avec le plus de victoires ou de victoires UFC à quelque chose de beaucoup plus profond comme le filtrage de classes de poids spécifiques, des pays d’origine et plus encore, “Record Book” est une ressource formidable pour tout fan de MMA passionné de informations et données matérielles.

Selon un communiqué, “Record Book” couvre l’ère moderne, à commencer par l’UFC 28 en novembre 2000, lorsque les règles unifiées du MMA ont été adoptées.

“Record Book” offre une grande partie de ce qui est vu dans les fonctionnalités pré-événement et post-événement composées par les vôtres avant chaque carte de combat UFC. Mais ne vous inquiétez pas. Une fois que la pandémie de coronavirus aura ralenti et que le calendrier des événements de l’UFC sera redevenu normal, les histoires continueront avec toutes les informations dans un seul endroit pratique.

Bien qu’il n’y ait pas de combats en cours, cependant, “Record Book” offre un trou de ver apparemment sans fin de connaissances sur les réalisations les plus notables à se produire dans la principale promotion de MMA.

