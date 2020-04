L’UFC lance un nouveau site Web sur le livre des records avec des statistiques intensives et la tenue des dossiers

L’UFC a lancé un nouveau site Web Record Book et les fans peuvent désormais plonger dans les statistiques et les records du championnat de combat ultime.

De nombreux autres sports ont des sites Web de tenue de dossiers intensifs pour les statistiques, tels que Baseball-Reference pour MLB et HockeyDB pour le hockey. Maintenant, l’UFC a son propre site sous la forme du livre d’enregistrement de l’UFC. De nombreuses statistiques proviennent de l’ancien site Web de FightMetric et elles sont maintenant regroupées dans un site Web beaucoup plus complet.

L’introduction du livre des records UFC arrive à point nommé, car les fans ont du mal à rester occupés pendant l’épidémie de coronavirus. Avec ce nouvel outil, les fans pourront plonger dans les statistiques de l’UFC, remontant au début de l’Octogone en 1993. Il aidera sûrement les fans à passer le temps jusqu’au retour de l’UFC.

Vous voulez savoir qui a le plus de combats à l’UFC? Vous pouvez le trouver ici. Vous voulez savoir qui a le plus de victoires à l’UFC? Vous pouvez le voir aussi. Il en va de même pour la plupart des KO, des soumissions, etc.

Bien sûr, les fans vont encore plus loin. Vous pouvez rechercher des statistiques plus intensives telles que les frappes importantes débarquées, la plupart du temps sous contrôle sur le tapis et le temps de combat le plus court ou le plus long, par exemple.

Notre propre BJ Penn est répertorié à plusieurs reprises dans le livre des records. Par exemple, BJ est classé n ° 10 de tous les temps en terminant à l’UFC avec 11. La légende hawaïenne est également n ° 7 de tous les temps en temps de combat total à l’intérieur de l’Octogone, avec près de six heures à l’intérieur de la cage de l’UFC. Et Penn est également classé n ° 10 au classement général des frappes au sol.

Pour les statistiques, le nouveau livre des records de l’UFC est quelque chose qui tarde à venir. Comme indiqué ci-dessus, de nombreux autres sports ont des sites Web extrêmement complets pour les statistiques et la tenue de registres. Ce n’était qu’une question de temps pour que l’UFC ait le sien.

Que pensez-vous du nouveau site Web du livre des records de l’UFC?