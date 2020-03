L’UFC libère Chance Rencountre et Kyle Prepolec

La liste de l’UFC est devenue un peu plus petite.

Ces derniers jours, la promotion s’est séparée du poids welter Chance Rencountre et du Kyle Prepolec léger.

Une personne connaissant le changement de liste a confirmé le départ de Rencountre pour le MMA Junkie.

Rencountre (14-4 MMA, 2-2 UFC) a partagé quatre apparitions à l’UFC depuis ses débuts promotionnels en juin 2018. Prenant un combat à court préavis contre Belal Muhammad, Rencountre a pu durer 15 minutes, mais a perdu une décision unanime.

Dans sa deuxième apparition à l’UFC, Rencountre a remporté sa première victoire promotionnelle contre Kyle Stewart. Rencountre a soumis Stewart par étranglement arrière nu au premier tour en janvier 2019. Le succès s’est poursuivi lors de son troisième combat à l’UFC, lorsque Rencountre a bouleversé le gros favori Ismail Naurdiev à l’UFC 239 en juillet 2019.

Lors du dernier combat de Rencountre à l’UFC 244 en novembre dernier, il a été éliminé par Lyman Good. Ce combat l’a atterri sur le bloc de coupe.

Quant à Prepolec, le poids léger canadien a confirmé sa sortie sur Twitter vendredi. Le joueur de 30 ans a perdu ses décisions face à Nordine Taleb et Austin Hubbard avant d’obtenir son slip rose.

“C’était amusant pendant que cela durait une fois que tout était fait et réglé, je vais faire rouler la balle et y retourner”, a indiqué Prepolec. «Merci pour l’opportunité @ufc @UFC_CA. Je vais à nouveau me montrer digne. Il est temps de se remettre au travail. Il est temps d’être meilleur que jamais. »

