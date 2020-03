L’UFC mettra Zhang Weili face à McGregor et Rousey

Après avoir conservé le championnat du monde de paille UFC le 7 mars, Zhang Weili pourrait rencontrer son prochain adversaire le 18 avril; ensuite, Rose Namajunas aura un match revanche contre Jessica Andrade. Vraisemblablement, le gagnant recevra une opportunité pour le titre de division.

La combattante chinoise est au meilleur moment de sa carrière et personne ne peut dire qu’elle n’est pas la meilleure 115 livres au monde. Et la vérité est qu’il commence juste sa carrière UFC Vous pouvez donc encore faire beaucoup de choses. Et tourné vers l’avenir, Dana White pense que Weili est brillant (via MMA Fighting).

“Je savais que ton combat (avec Joanna Jedrzejczyk) serait incroyable. Vous avez deux sauvages qui voulaient le championnat plus que tout. Je ne savais pas si j’allais finir par KO ou capitulation, mais je suppliais les gens de regarder ce combat. Vous savez, quand nous organisons un combat, je ne demande à personne de voir quoi que ce soit, mais cette fois, je suppliais les gens de le voir. Et ce fut un combat incroyable.

“Nous avons toujours su que (Weili Zhang) était spécial. Voilà pourquoi nous avons déménagé avec elle comme nous l’avons fait. L’autre soir, il a affronté les meilleurs de la division. Je pense qu’il a fait beaucoup de fans. Elle a reçu un grand soutien de la foule quand elle est partie, les fans étaient derrière elle et l’ont brisée en Chine, ce qui est plus important pour moi qu’aux États-Unis. Nous continuerons de le déplacer.

“Nous l’avons fait avec Conor (McGregor), nous l’avons fait avec Ronda (Rousey), nous l’avons fait avec tous les grands, et nous le ferons avec elle. Ce sera une énorme star. S’il continue de gagner, il sera une énorme star. »