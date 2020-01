L’UFC n’a jamais été all-in sur la division de Cris Cyborg

HOLLYWOOD, Californie – Le programme 2020 de Bellator démarre samedi avec le Bellator 238 – et le président de la promotion, Scott Coker, est ravi.

Jeudi, lors d’un entretien avec les médias, Coker a abordé de nombreux sujets, dont Cris Cyborg, le challenger du Bellator 238. L’ancienne championne féminine UFC des poids plumes Cyborg (21-2 MMA, 0-0 BMMA) fait ses débuts promotionnels contre la championne Julia Budd dans la tête d’affiche diffusée par DAZN au Forum à Inglewood, en Californie.

Le mandat de Cyborg à l’UFC a connu des hauts et des bas. L’une des plus grandes combattantes consensuelles de tous les temps, le départ de la Brésilienne de l’UFC était tout simplement laid.

Dans la perspective de son agence libre, Cyborg et le président de l’UFC, Dana White, sont revenus en quatrième position dans un discours public. Finalement, l’UFC a choisi de ne pas re-signer Cyborg et a annoncé son départ dans une longue interview avec White.

La division poids plume des femmes de l’UFC a toujours été différente des autres catégories de poids de la promotion. Pas plus de 10 combattants n’ont jamais rempli sa liste. Aux yeux de Coker, l’UFC ne s’est jamais engagée à fonder la division de Cyborg.

“Je ne pense pas que l’UFC ait jamais eu l’intention de commencer une catégorie de poids de 145 livres”, a déclaré Coker à MMA Junkie jeudi. «Je pense qu’ils voulaient être dans l’entreprise Cyborg. C’est ça.

«Construire une division autour d’elle prend du temps et des efforts. Vous devez sortir et signer les gens et nourrir les combats. Je pense que c’était vraiment l’une des choses qui se sont produites. Ils l’ont attachée. Maintenant, elle est libre. Maintenant, elle est là. “

Bellator organise des combats de poids plume depuis des années. Coker a déclaré que Cyborg verra plus de défis dans les rangs des Bellators en raison de la profondeur de la division qu’il a constituée. Mais d’abord, elle doit passer par Budd (13-2 MMA, 7-0 BMMA), qui est la seule championne de la division à ce jour.

“Nous avons beaucoup de filles qu’elle peut combattre et cela commence par Julia Budd, qui, soit dit en passant, ressemble à une forme incroyable”, a déclaré Coker. «Elle va venir l’apporter. Je dis à tout le monde: «Ne la sous-estimez pas. Cette fille peut tomber et elle est dangereuse. Je m’attends à un grand combat samedi soir. “

