L’UFC organise des sessions d’information sur les coronavirus pour les combattants

L’UFC organise deux sessions d’information pour répondre aux préoccupations des combattants concernant la pandémie de coronavirus.

Le leader de l’industrie tiendra deux conversations vidéo ce vendredi et lundi 20 avril pour détailler sa réponse à la pandémie et ses plans pour l’avenir, selon une copie du courrier électronique envoyé à plusieurs athlètes sur la liste qui a été obtenu par MMA Fighting . ESPN a d’abord rendu compte des réunions.

Voici l’e-mail:

Athlètes UFC,

Nous traversons une période sans précédent avec la pandémie de COVID-19. Nous voulons d’abord vous parler des événements à venir pour le reste de l’année et répondre à toutes vos questions sur l’entraînement, les combats, la santé, la sécurité et plus encore.

Veuillez vous joindre au président de l’UFC, Dana White, pour une réunion WebEx où il discutera de toutes les informations pertinentes. Les sessions WebEx seront disponibles à partir du vendredi 17 avril à 14h30 PT / 17h30 HE et le lundi 20 avril à 10h00 PT / 13h00 ET et 17h00 PT / 20h00 ET. Les athlètes sont priés de participer à (1) la session d’information et des traducteurs seront fournis.

L’avis indique également aux combattants que les managers et autres «parties extérieures» ne sont pas autorisés à assister aux réunions.

Comme indiqué précédemment, la promotion prévoit de redémarrer son calendrier des événements en direct le 9 mai avec un événement à la carte empilé à un endroit tenu secret. Le président de l’UFC, Dana White, a également récemment déclaré à Variety que la promotion prévoyait de promouvoir les événements dans son centre APEX à Las Vegas à partir du mois prochain, bien que la Nevada State Athletic Commission n’ait pas encore levé de moratoire sur la réglementation des sports de combat.

La confusion et la spéculation sont généralisées depuis que la promotion a reporté un quatuor d’événements, culminant avec la bannière UFC 249 à la carte qui a été annulée après que des pressions politiques ont incité le partenaire de diffusion de la promotion ESPN à demander un report.

Plusieurs combattants des cartes reportées ont été laissés dans l’ignorance pour savoir s’ils seront indemnisés pour leurs combats rayés et s’ils seront ré-réservés pour de futurs combats. MMA Fighting a vérifié qu’au moins huit combattants des cartes malheureuses – dont l’UFC de Londres, l’UFC de Columbus, l’UFC de Portland et l’UFC 249 – n’ont pas reçu de compensation et restent dans l’ignorance des plans de la promotion, bien que cinq de la carte de Londres dire qu’ils ont reçu ou ont été assurés qu’ils seront bientôt payés.

Dans plusieurs interviews, White a essayé d’assurer les combattants qu’ils ne seront pas laissés pour compte par les reports et a demandé à quiconque se débattait à cause du coronavirus de le contacter directement. Plusieurs combattants auxquels MMA Fighting s’est entretenu ont déclaré qu’ils n’avaient pas tendu la main et qu’ils ne connaissaient personne ayant pris les fonctions de directeur.

L’UFC n’est qu’une des nombreuses ligues sportives majeures qui sont confrontées à de sérieux défis économiques en raison de la perte de revenus des événements en direct. Récemment, les promotions sur les sports de combat ont eu de bonnes nouvelles lorsque le gouverneur de la Floride a ouvert la porte à la tenue d’événements à huis clos dans l’État, et le président Donald Trump a fait pression pour un plan de redémarrage des événements sportifs sous forme d’émissions de télévision de facto, permettant aux ligues de se rassembler correctement. des frais qui pourraient aider à les maintenir à flot pendant la fermeture.

Le principal concurrent de l’UFC, Bellator, ne fera pas la promotion d’événements tant qu’il ne pourra pas garantir la sécurité du personnel et des concurrents, a déclaré le président de la promotion, Scott Coker, au MMA Fighting.