L’UFC publie des lignes directrices sur les coronavirus pour les combattants dans le contexte d’une pandémie mondiale

L’UFC étant actuellement engagée dans son calendrier des événements en direct, la promotion a mis en œuvre une série de directives conçues pour aider à assurer la sécurité des athlètes pendant l’épidémie de coronavirus en cours.

Les recommandations et les exigences des meilleures pratiques de la promotion ont été distribuées jeudi à tous les athlètes de l’alignement de l’UFC, juste avant que le président de l’UFC, Dana White, n’annonce officiellement que le calendrier des combats de la société resterait intact, bien que quelques ajustements soient apportés aux emplacements et le potentiel d’organiser des événements derrière les fermés. des portes.

Ce qui suit est l’introduction au document, qui a été obtenu par MMA Junkie:

Chers athlètes,

L’UFC surveille de près la situation du nouveau coronavirus (COVID-19), notamment en consultant le service médical de l’UFC et notre consultant médical en chef, le Dr Jeff Davidson, ainsi que les autorités gouvernementales et d’autres professionnels. Nous avons préparé pour vous le résumé ci-dessous des directives COVID-10 et UFC.

Les directives UFC entreront en vigueur immédiatement et se poursuivront indéfiniment jusqu’à notification contraire. À mesure que la situation évolue, nous vous fournirons d’autres notifications et mises à jour.

Les directives COVID-19 pour les athlètes incluent une liste des meilleures pratiques fournies par l’Organisation mondiale de la santé, telles que la nécessité de «nettoyer régulièrement et soigneusement vos mains avec un désinfectant à base d’alcool ou de les laver avec de l’eau et du savon», une recommandation à «Maintenez une distance d’au moins 3 pieds de toute personne qui tousse et éternue», ainsi que «évitez de toucher les yeux, le nez et la bouche».

Cependant, les directives prescrivent également des mesures de prévention plus actives, qui, selon les responsables de la promotion, sont efficaces immédiatement pour «tous les athlètes de l’UFC et leurs entraîneurs, cornermen, managers et invités» et incluent la nécessité d’informer immédiatement à la fois un médecin et le personnel de l’UFC si «vous présentez des symptômes ou avez été en contact avec une personne présentant des symptômes de COVID-19».

Les directives complètes sont incluses ci-dessous, avec uniquement les coordonnées personnelles expurgées.

Comme indiqué précédemment par MMA Junkie, l’événement UFC sur ESPN + 28 de samedi est contesté à huis clos chez Ginasio Nilson Nelson à Brasilia, au Brésil, avec uniquement l’équipe de production et le personnel opérationnel autorisés dans le bâtiment. Le manager vétéran Alex Davis, qui est actuellement à Brasilia et représente trois athlètes participant à l’événement, a déclaré que la promotion prenait des précautions supplémentaires à l’hôtel hôte, minimisant l’exposition potentielle des combattants au public et respectant la notion croissante de «distanciation sociale». . “

Il a également déclaré que ses athlètes participeraient à la compétition de samedi sans aucune hésitation.

“Aucun de mes combattants n’a jamais envisagé d’abandonner le combat, et je ne connais aucun autre combattant qui l’ait envisagé non plus”, a déclaré Davis au MMA Junkie. «L’UFC a bouclé l’hôtel. Ils ne laissent pas le grand public à l’intérieur ou à l’intérieur du lieu samedi. Ils font tout ce qu’ils peuvent pour nous garder en sécurité. “

Les responsables de l’UFC ont déclaré à MMA Junkie que tout combattant qui se sent mal à l’aise de participer à un événement à venir en raison de problèmes de coronavirus pourrait se retirer des cartes de combat sans aucune répercussion de la promotion. Cependant, ils n’ont pas rencontré de telles demandes à ce stade.

Dans l’intervalle, White reste déterminé à faire avancer la promotion lorsque pratiquement tous les autres sports de la planète ont cessé, au moins temporairement. Bien qu’il admette que d’autres changements pourraient être nécessaires, White pense que la promotion peut fonctionner en toute sécurité pendant la crise.

“Nous surveillons de près la situation du coronavirus et son impact potentiel sur la santé et la sécurité des athlètes, du personnel et des fans de l’UFC dans le monde”, a déclaré White dans un communiqué vidéo diffusé au MMA Junkie. «Nous allons de l’avant avec tous nos événements en direct de l’UFC, mais nous allons nous adapter à ces circonstances sans précédent.

«Il s’agit d’une situation très difficile qui évolue constamment, nous vous tiendrons au courant du mieux que nous pourrons. Nous apprécions grandement votre compréhension et votre soutien continu. »

.