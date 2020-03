L’UFC publie la promo officielle de l’UFC 249: Khabib contre Ferguson

C’est le combat le plus attendu de l’histoire de l’UFC.

C’est le slogan utilisé pour le grand combat Khabib Nurmagomedov contre Tony Ferguson qui devrait (espérons-le) se dérouler à l’UFC 249 le 18 avril à New York. Et nous devons être d’accord: le combat se résume à lui-même comme une bataille entre les meilleurs des meilleurs en matière de poids léger, et une fois que vous avez pris en compte toutes les fois où il a traversé le match, il est presque devenu mythique.

Nous sommes maintenant dans un peu plus d’un mois pour enfin voir ce combat, et l’UFC fait de son mieux pour vous faire du battage sans vous faire peur en ce qui concerne la nature semi-maudite de Khabib contre Ferguson. Par conséquent, ne traînons pas tout ce biz «quatre fois annulé» et soulignons juste combien nous voulions tous voir le combat à chaque fois.

Cette promo fait un excellent travail: beaucoup d’excellents faits saillants, une agression méchante de Khabib et un hijinx de Tony Ferguson. S’il n’y avait pas la menace imminente d’un verrouillage du Coronavirus, je serais assez confiant sur tout ce qui fonctionne cette fois!

Croisons donc tous nos doigts et espérons que tout se mettra en place. Khabib fait du poids. Tony ne trébuche sur aucun câble. Le monde ne descend pas complètement en mode de contrôle de pandémie. Ou du moins si c’est le cas, l’UFC diffuse toujours Nurmagomedov contre Ferguson sur ESPN + en direct d’une arène vide à Brooklyn.