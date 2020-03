L’UFC publie une déclaration officielle concernant le statut de l’UFC 249 «Khabib vs Ferguson» le 18 avril

Le président de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), Dana White, a récemment déclaré que l’émission devait se poursuivre jusqu’à l’UFC 249: «Khabib vs Ferguson», qui devrait se terminer le 18 avril.

Ceci malgré le fait que l’organisation des arts martiaux mixtes (MMA) soit bloquée en raison de la pandémie actuelle de Covid-19 qui affecte le monde entier. Le problème auquel White and Co. sont actuellement confrontés tente de verrouiller un site hôte, car de nombreux États du pays, y compris New York, ont interdit aux fans de participer à tout type d’événement sportif.

D’autres pays emboîtent également le pas.

Maintenant, la promotion a officiellement publié une déclaration mettant à jour le statut de l’événement très attendu – qui comprend un combat de titre léger entre le roi de la division, Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson.

L’UFC prévoit d’aller de l’avant avec l’UFC 249: KHABIB VS. FERGUSON en avril. L’événement n’aura pas lieu au Barclays Center de Brooklyn comme annoncé précédemment. La décision a été prise conformément aux directives émises par la Commission sportive de l’État de New York, ainsi qu’aux restrictions imposées par l’État de New York limitant les grands rassemblements publics. Des détails supplémentaires, y compris l’emplacement et le lieu, seront annoncés une fois confirmés. Les détenteurs de billets du Barclays Center peuvent demander un remboursement complet au point d’achat. Les commandes par Internet et par téléphone seront automatiquement annulées et remboursées. L’UFC se réjouit de revenir à Brooklyn dès que possible.

NASA, vous avez UFC en ligne un.

Des rumeurs ont fait de Dubaï un lieu d’atterrissage possible, mais il est évident qu’aucun mouvement n’a été fait sur ce front. Néanmoins, les responsables de l’UFC sont convaincus que l’événement se terminera le 18 avril. Où, cependant, reste à voir.

Cela étant dit, n’excluez pas que la promotion reporte l’événement à une date ultérieure.