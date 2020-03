L’UFC publie une déclaration officielle sur ‘UFC 249: Khabib vs Ferguson’

L’UFC 249 est toujours dans l’air, mais la promotion a maintenant publié une déclaration sur l’événement.

L’État de New York interdisant les grands rassemblements et conformément à la Commission sportive de l’État de New York, l’UFC a annoncé que l’événement n’aurait pas lieu à Brooklyn.

Dans le communiqué publié, l’UFC indique que l’événement se poursuivra mais dans une ville et un lieu différents qui seront annoncés.

«L’UFC prévoit d’aller de l’avant avec l’UFC 249: Khabib contre Ferguson en avril. L’événement n’aura pas lieu au Barclay Center de Brooklyn, comme annoncé précédemment », a déclaré le communiqué (Aaron Bronsteter de TSN). «La décision a été prise conformément aux restrictions imposées par l’État de New York limitant les grands rassemblements publics. Des détails supplémentaires, y compris l’emplacement et le lieu, seront annoncés une fois confirmés.

«Les détenteurs de billets du Barclays Center peuvent demander un remboursement complet au point d’achat. Les commandes par Internet et par téléphone seront automatiquement annulées et remboursées », a-t-il poursuivi. “L’UFC a hâte de revenir à Brooklyn dès que possible.”

Dana White a déjà déclaré que la promotion irait très loin pour s’assurer que ce combat se produise le 18 avril. Il a même plaisanté qu’il aurait lieu sur la lune mercredi.

L’endroit où l’événement aura lieu doit être vu, mais le père de Khabib Nurmagomedov a suggéré Dubaï comme lieu possible.

Khabib Nurmagomedov entre dans ce combat 28-0 en tant que pro, y compris 12-0 à l’intérieur de l’Octogone. Il vient de remporter une victoire au troisième tour contre Dustin Poirier pour défendre sa ceinture pour la deuxième fois.

Tony Ferguson, quant à lui, mène une séquence de 12 victoires consécutives où il a disputé la dernière fois Donald Cerrone à l’UFC 238.

