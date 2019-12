L'UFC rejette 11 autres combattants: qui sont-ils?

Au début du mois dernier, nous confirmons que L'UFC a licencié 12 combattants. Pour diverses raisons, la société MMA la plus prestigieuse au monde a décidé de se passer de ses services. Vraisemblablement, tout au long de 2020, nous les verrons dans différentes entreprises, telles que Maynard gris, qui a connu le même sort plus récemment.

L'UFC congédie 11 autres combattants!

Et cela ne s'arrête pas là. Nous confirmons maintenant le licenciement de 11 autres professionnels grâce à Adam Martin de BJPenn.com.

Sergio Moraes (8-5-1 UFC)

Zak Otttow (4-4 UFC)

Allen Crowder (1-2 UFC)

Lauren Mueller (1-3 UFC)

Jason Gonzalez (1-3 UFC)

Darrell Horcher (1-3 CFU)

Kurt Holobaugh (0-4 UFC)

Saumon de Boston (0-2 UFC)

Te Edwards (0-2 UFC)

Rostem Akman (0-2 UFC)

Allan Zuniga (0-1 UFC)

A propos du départ de Sergio Moraes dont nous avons parlé plus tôt, mais jusqu'à présent, il n'a pas été officiellement confirmé. Il est sur une séquence de trois défaites consécutives, les deux derniers par KO. Il a vécu ses meilleurs temps entre octobre 2012 et mars 2017, lorsqu'il a remporté 6 victoires et 1 match nul. Le combat suivant après ces triomphes a été contre Kamaru Usman, actuel champion poids welter, qui l'a mis KO au premier tour.

Bientôt, nous aurons des nouvelles de l'avenir de ces combattants. Probablement certains, comme peut-être Moraes lui-même, nous verrons dans Bellator.