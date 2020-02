L’UFC rend hommage à Kobe Bryant avec un hommage à l’UFC 247

La légende de la NBA, Kobe Bryant, sera à l’honneur lors de l’événement UFC 247 de samedi à Houston.

Le président de l’UFC, Dana White, a déclaré à TMZ que l’organisation prévoyait de rendre hommage à la star des Los Angeles Lakers décédée, décédée le 26 janvier dans un accident d’hélicoptère qui avait coûté la vie à neuf passagers, dont Bryant et sa fille Gianna, âgée de 13 ans. .

“C’est le premier combat depuis que c’est arrivé et oui, nous allons faire quelque chose pour Kobe”, a déclaré White, bien qu’il n’ait pas divulgué ce qui était en préparation samedi.

En parlant de Bryant, White a fait l’éloge de l’athlète de renommée mondiale qui était également un partenaire commercial de l’UFC, investissant dans la société directement et avec Body Armour, l’un de ses sponsors.

Selon White, Bryant était enthousiasmé par sa relation de travail avec l’UFC après avoir vu des retours positifs l’année dernière. Bryant a également fait une apparition mémorable en tant que conférencier lors d’une retraite de chasse de l’UFC à Las Vegas en mai 2017.

«Vous regardez Kobe le basketteur. Ensuite, le gars a remporté un Oscar. Et toutes les autres choses que ce gars a accomplies dans sa vie – il était également l’un des gros investisseurs de Body Armor, la société qui sponsorise l’UFC », a déclaré White. “Il était également un investisseur dans l’UFC et l’UFC l’a tué l’année dernière.”

“Je veux dire 2019, quand je dis que 2019 a été notre meilleure année – les autres années, 2019 à travers le toit. C’était énorme. Les propriétaires ont donc reçu une distribution, et Kobe a reçu une distribution de l’UFC, le mercredi avant l’incident, et il était tellement excité et tellement excité et il a dit ce que tout le monde dit toujours, j’aurais aimé investir plus. C’était un grand mec, il faisait partie de cette entreprise. Kobe Bryant était un bon gars à tous égards que vous pouvez éventuellement être un bon gars. “